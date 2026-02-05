Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH

El proyecto de ley de amnistía en Venezuela excluirá "violaciones graves de los derechos humanos" y "crímenes de lesa humanidad", según el texto de justificación legislativa que será presentado al Parlamento este jueves.

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", dice la exposición de motivos de la "Ley de amnistía para la convivencia democrática" a la que accedió la AFP.

"Quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas", añadió.