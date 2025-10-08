Proyecto de cobre de minera McEwen en la Argentina presenta resultado de estudio de factibilidad

BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - McEwen Copper Inc, propietaria del proyecto de cobre Los Azules en Argentina, presentó el miércoles los resultados de su Estudio de Factibilidad, que lo confirma como un productor de cátodos de cobre de alta pureza, informó el miércoles la minera canadiense en un comunicado.

Con la conclusión de la investigación McEwen Copper Inc avanza hacia la etapa de construcción de la mina en la nación sudamericana.

El estudio confirmó una producción anual de cátodos de cobre de 204.800 toneladas por año durante los primeros cinco años y una vida útil de 21 años para la mina ubicada en la provincia de San Juan, que cuenta con la mayor cantidad de proyectos de cobre de Argentina.

El proyecto de McEwen Copper, filial de McEwen Mining, ubicado a 3500 metros sobre la cordillera de los Andes, producirá 148.200 toneladas por año a partir del sexto año de producción.

"Con este Estudio de Factibilidad, nuestro equipo ha transformado el potencial geológico de Los Azules en un plan de desarrollo claro y ejecutable", dijo Rob McEwen, Presidente y Principal Accionista de McEwen Inc, en un comunicado.

"Este trabajo nos brinda confianza en el diseño, los costos y el cronograma del proyecto, y proporciona una base sólida para la próxima etapa de crecimiento", añadió.

El proyecto fue aceptado en septiembre pasado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$2700 millones. El programa, que otorga beneficios fiscales y jurídicos por 30 años, es impulsado por el Gobierno argentino para atraer divisas extranjeras.

Los Azules es uno de los ocho proyectos de clase mundial que tiene Argentina, país que podría suplir parte de la creciente demanda global debido a la transición energética, pero que no produce cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018.

McEwen Mining, principal accionista de Los Azules, con el 46,4%, ha recibido aportes de la automotriz Stellantis, con 18,3%, y de Nuton/Río Tinto, con 17,2%.

(Reporte de Lucila Sigal Editado por Hernán Nessi)