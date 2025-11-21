Proyecto de estadio en Birmingham es como 'Bienvenidos a Wrexham' a gran escala

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Piensa en “Welcome to Wrexham” pero a lo grande.

El Birmingham City, un equipo de fútbol inglés de segunda división que ha estado fuera de la Liga Premier durante más de una década, ha anunciado planes para construir uno de los estadios más grandes de Europa.

El estadio propuesto, con capacidad para 62.000 personas, tiene la intención no solo de impulsar al equipo hacia la élite del fútbol, sino también de cambiar la cara de la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña, que recientemente ganó notoriedad por ratas gigantes y montañas de basura durante una huelga de recolectores de basura.

En Estados Unidos, nos referiríamos a Birmingham como una ciudad de la NFL, lo que significa que es lo suficientemente grande como para tener un equipo de la NFL, lo cual es una gran declaración”, afirmó el presidente de Birmingham y financiero estadounidense Tom Wagner a LA NACION.

Birmingham tiene más de un millón de habitantes y se encuentra a 160 kilómetros al noroeste de Londres, en los Midlands de Inglaterra. Wagner tiene ambiciones audaces para el club y la ciudad.

Fórmula ganadora

A través de la empresa de Wagner, Knighthead Capital Management, Birmingham se convirtió en el último equipo de fútbol inglés en estar bajo propiedad estadounidense, con el gran jugador de la NFL Tom Brady como co-inversor.

Es una fórmula similar a la implementada con tanto éxito por los actores Ryan Reynolds y Rob Mac en Wrexham, que ha convertido al equipo, que alguna vez estuvo en mala racha, en un nombre conocido en todo el mundo.

Al igual que Wrexham, Birmingham ha aprovechado a su patrocinador famoso, Brady, y ha llegado a audiencias más amplias a través de una serie documental de estilo "fly-on-the-wall". Ambos equipos juegan en el Championship de segunda división y quieren ascender a la Premier League. Pero el anuncio de un estadio que sería el cuarto más grande de cualquier equipo de fútbol inglés distingue al proyecto de Birmingham.

“Birmingham no necesita competir con nadie más que con Birmingham, y lo que quiero decir con eso es que Birmingham es un lugar lo suficientemente grande como para atraer a cualquier acto global, cualquier competencia deportiva sustancial”, comentó Wagner. “Si construimos un lugar que sea digno de albergar esos eventos, Birmingham es una ciudad lo suficientemente grande como para apoyarlo”.

El Birmingham City Powerhouse Stadium, que costará alrededor de 1.200 millones de libras (US$1.500 millones) y se proyecta que esté terminado para 2030, estaría en el corazón de un nuevo barrio deportivo en el centro de la ciudad. Se estima que el proyecto en general costará un mínimo de 2.500 millones de libras (US$3.200 millones).

Wagner quiere que atraiga a grandes estrellas de la música y potencialmente a la NFL.

Afirma que creará 14.000 empleos cuando esté completo, añadiendo “cientos de millones de libras” brutas a la economía cada año.

Ambición

Los fanáticos locales se han visto envueltos en una ola de optimismo por un regreso a la Liga Premier por primera vez desde 2011. Ese fue el mismo año en que Birmingham ganó la Copa de la Liga Inglesa, uno de los únicos dos trofeos importantes que el club ha levantado en sus 150 años de historia. La temporada pasada estaba jugando en la tercera división.

Esa es una medida de la tarea que tiene Wagner en sus manos para llevar al club de regreso a la máxima categoría.

“Cuando miramos lo que el barrio deportivo aportará en ingresos totales, incluso si no estuviéramos en la Premier el año que se inaugure, tendríamos el doble de ingresos que el siguiente club más cercano en el Championship”, expresó. “Así que tendríamos que ser bastante incompetentes al seleccionar jugadores con ese tipo de ingresos para no ascender en nuestro primer año en este nuevo lugar”.

Influencia estadounidense

Clubes de élite como el Manchester United, Liverpool y Arsenal han estado bajo propiedad estadounidense durante algún tiempo, no siempre para mejor, y los inversores estadounidenses están cada vez más interesados en oportunidades para comprar equipos ingleses de ligas inferiores.

Wagner cree que los modelos de Wrexham y Birmingham pueden repetirse.

“Todos quieren estar en un club de primer nivel y creo que lo que encuentran atractivo en los clubes de nivel inferior es la oportunidad y la promesa de llegar allí”, manifestó. "Hay mucha gente en Estados Unidos que busca un club que se asemeje tal vez a su vecindario o a su parte de una ciudad o a su ciudad misma, y Birmingham resonará con mucha gente en diferentes lugares de Estados Unidos, y sospecho que encontraremos fanáticos así en todo el mundo.

“Habrá más estadounidenses viniendo para bien o para mal. Mis disculpas a los fanáticos ingleses que tal vez no les guste eso, pero con suerte serán propietarios que valgan la pena desarrollar lazos estrechos con sus fanáticos. Creo que lo hemos hecho aquí”.

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes