Proyecto de la Fundación Cargill Argentina reduce costo logístico para el Banco de Alimentos de Rosario

Más de 100 empleados de Cargill en Rosario y alrededores, están involucrados en distintos proyectos junto al Banco de Alimentos de Rosario (BAR). La institución es una organización social sin fines de lucro, creada desde hace 12 años por un fuerte impulso de Cargill, con el objetivo de recuperar alimentos aptos para el consumo que no pueden comercializarse. El vínculo tiene más de 10 años y en estos años se han realizado distintas acciones de gran impacto social en la región.

Desde 2022 existe un Plan Integral de involucramiento liderado por Gonzalo Luvani, empleado de Cargill y nexo con el BAR, definido en cuatro grupos de trabajo: Comunicación/Voluntariado, Donación de Alimentos, Aliados Estratégicos y Donantes individuales, en donde participan activamente voluntarios de la compañía y la Fundación Cargill. Uno de los proyectos tiene que ver con el diseño de una estrategia logística para el Banco de Alimentos de Rosario. Fue creado, a principios del año, con el objetivo de optimizar la logística en el rescate de los alimentos, y reducir un 50% el costo del transporte, que es clave para el BAR. “Sabemos que el transporte tiene un papel fundamental para conectar el origen de las donaciones y las personas y comunidades que más necesitan. Estamos orgullosos de lo que nuestros colegas hicieron porque se queda como un legado para el Banco de Alimentos de Rosario”, comenta Gonzalo Luvani.

El rediseño logístico mencionado comenzó cómo un piloto para trazar mejores prácticas, caminos, horarios e inteligencia que, sumandos, y desde su implementación ha logrado eficiencia en el costo logístico de más de 1.700 dólares para el BAR en la recuperación de 420 toneladas de alimentos. Lo positivo de esta experiencia es su replicabilidad en otras acciones donde veamos oportunidades de eficiencias.

“En nombre de todo el equipo detrás de este hermoso proyecto, es un gran placer expresar nuestro entusiasmo por haber concretado este importante hito en una Alianza con Transportes que ha contribuido directamente a generar ahorros significativos para el Banco de Alimentos Rosario, una institución que enfrenta numerosos desafíos. Desde nuestra posición en Cargill, estamos orgullosos de poder ayudar a la comunidad a través de esta noble causa. Cuando nos informaron que el costo logístico era uno de sus mayores dificultades, inmediatamente supimos que debíamos actuar. Afortunadamente, nuestros proveedores de transporte se mostraron sumamente dispuestos a colaborar. Es fundamental que todos nosotros nos sensibilicemos con la situación de escasez de alimentos y aportemos, desde nuestro lugar en la sociedad, lo que esté a nuestro alcance. Sea mucho o poco, cualquier contribución es valiosa para quienes no tienen acceso a algo tan esencial como los alimentos”, Eleonora Sanchez empleada de Cargill y voluntaria en este proyecto.

Además de estos grupos actuando como consultores y voluntarios, Cargill tiene un historial de trabajo con el Banco de Alimentos de Rosario. A lo largo de más de diez años, la empresa hizo, por medio de su Fundación Cargill, donaciones de membrecías en comedores, equipamiento, infraestructura, además de contribuir con el desarrollo organizacional. Entre las cuales podemos destacar la donación de un contenedor que permitió ampliar la capacidad de almacenamiento, la reciente donación1250 kilos de almidón nativo de uso alimenticio, además del acompañamiento en eventos de la entidad.

Cargill es una empresa comprometida con el suministro de alimentos, ingredientes, soluciones agrícolas y productos industriales para nutrir al mundo de forma segura, responsable y sostenible. Situados en el centro de la cadena de suministro, colaboramos con agricultores y clientes para obtener, fabricar y suministrar productos vitales para la vida. Los 160.000 miembros de nuestro equipo - incluidos nuestros más de 3.500 colegas de Argentina - innovan con propósito, proporcionando a los clientes los productos esenciales para que las empresas crezcan, las comunidades prosperen y los consumidores vivan bien. Con 159 años de experiencia como empresa familiar, miramos hacia el futuro manteniéndonos fieles a nuestros valores. Priorizamos a las personas. Apuntamos hacia la excelencia. Hacemos lo correcto, hoy y para las generaciones que vienen. Para obtener más información, visite www.cargillargentina.com.ar y nuestro Centro de noticias.

