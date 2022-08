Proyecto de ley en eeuu puede frenar ganancias de empresas y provocar una avalancha de recompras

8 ago (Reuters) - El proyecto de ley sobre clima, salud e impuestos aprobado por el Senado estadounidense durante el fin de semana podría reducir levemente los beneficios de las empresas y desencadenar una oleada de recompras de acciones, además de dar impulso a sectores como los fabricantes de vehículos eléctricos, los biocombustibles y la energía solar.

El proyecto de ley de reducción de la inflación, de 430.000 millones de dólares, impondría un nuevo impuesto especial a la recompra de acciones y una tasa mínima del 15% a las empresas.

El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que se espera que lo apruebe el viernes. A continuación, el presidente Joe Biden lo convertirá en ley.

Los cambios fiscales entrarán en vigor a partir del próximo año.

Se calcula que los dos impuestos reducirán en 2023 los beneficios por acción de las empresas del S&P 500 alrededor de un 1,5%, según una nota de investigación de Goldman Sachs, que dijo que espera descensos mayores en sectores con un tipo impositivo efectivo bajo, como salud e informática.

La directora de inversiones de UBS para las Américas, Solita Marcelli, estimó de forma similar que los nuevos impuestos propuestos tendrían "un lastre mínimo, del 1%, en las ganancias por acción del S&P 500, aunque algunas empresas se verán más afectadas que otras".

Aun así, algunos inversores pronosticaron una avalancha de recompras de acciones.

"Lo que más destaca es que se va a ver una aceleración de las recompras antes de que termine este año", dijo Thomas Hayes, presidente y miembro gerente de Great Hill Capital. "Las empresas prefieren no pagar ese impuesto (...) Tienen esta ventana, y puede estar seguro de que la van a aprovechar".

Las recompras alcanzaron un récord de 281.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, según el analista de S&P Howard Silverblatt, aunque cayeron un 17,4% en el segundo trimestre. Sin embargo, no ve que el impuesto del 1% inhiba las recompras corporativas en general.

Jaret Seiberg, de Cowen Washington Research Group, también dijo que será difícil "ver a las empresas cambiar su comportamiento" en respuesta al impuesto del 1%. Sin embargo, existe el riesgo de que gravar los dividendos se convierta en una "forma fácil de recaudar más dinero" y que el Congreso aumente el 1% en el futuro, añadió.

Algunos sectores, en tanto, recibieron un impulso el lunes, con las acciones de los fabricantes de automóviles estadounidenses, incluyendo Tesla Inc, Rivian Automotive Inc, Ford Motor Co, General Motors Co y Lordstown Motors Corp subiendo entre un 1% y un 2%.

El proyecto de ley crea un crédito fiscal de 4.000 dólares para los vehículos eléctricos (VE) usados y proporciona miles de millones de financiación para la producción de vehículos eléctricos.

"Algunas de las subvenciones e incentivos para los VE serán útiles y ayudarán a Ford y GM y a los Teslas del mundo a conseguir más pedidos", dijo Hayes.

Los valores biotecnológicos y farmacéuticos deberían repuntar después de cierta incertidumbre porque el proyecto de ley es "menos oneroso de lo inicialmente previsto en lo que respecta a la negociación de los precios de los medicamentos", dijo Hayes.

"En general, es un positivo neto", dijo Hayes.

Las acciones de los productores de biocombustibles subieron el lunes, entre ellas las de Darling Ingredients, Neste , Gevo Inc y Renewable Energy Group, ya que se espera que reciban un impulso de la ampliación del crédito fiscal para mezcladores de biocombustibles y la adición de créditos fiscales para combustibles de aviación sostenibles incluidos en la Ley. (Reporte de Davide Barbuscia, Megan Davies, David Gaffen, Laura Sanicola, Saqib Iqbal Ahmed y Sinead Carew en Nueva York y Susan Mathew, Akash Sriram and Aniruddha Ghosh en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)