Proyecto laboral de Milei busca impulsar inversiones, pero pondrá a sindicatos argentinos en pie de guerra

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 10 feb (Reuters) - El Gobierno ultraliberal de Javier Milei ha promovido una reforma laboral para fomentar inversiones privadas que permitan el crecimiento de la economía, pero el proyecto puso en pie de guerra al poderoso sindicalismo argentino, que amenaza con masivas huelgas y protestas para hacerlo naufragar

La reforma laboral es un paso clave en la pretensión de Milei de guiar la economía argentina hacia un modelo de libre mercado sin regulaciones, un plan que podría verse afectado si el proyecto no es aprobado por el Parlamento, que comenzará a tratarlo este miércoles en medio de una manifestación de trabajadores que podría ser multitudinaria

Los principales sindicatos argentinos, que consideran que la norma les resta derechos a los trabajadores, adelantaron que las protestas —que en el pasado han logrado paralizar el país— podrían ahondarse si el Senado aprueba el proyecto, que luego deberá ser tratado por la Cámara Baja

"A partir de hoy el Gobierno tiene que empezar a preocuparse, porque se abre un nuevo ciclo en la confrontación que mantiene con los trabajadores", aseguró a Reuters Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), enfrentada a Milei por su plan de ajuste del gasto público

"La reforma termina de aniquilar los derechos de los trabajadores individuales y colectivos; son falsas las argumentaciones de que va a mejorar la productividad o la competitividad de las empresas, y menos aún crear empleo", añadió

El proyecto de "modernización laboral" de Milei busca incentivar el trabajo formal —la informalidad supera actualmente el 40% en Argentina—, a la vez de reducir las indemnizaciones y la cantidad de juicios por despidos, que muchos empresarios consideran un dolor de cabeza

También modifica el pago de "horas extra", crea un fondo de despidos y restringe el alcance de las huelgas al fijar un mínimo de prestaciones que deben garantizar los sindicatos al realizar una protesta, además de afectar su financiamiento al limitar los aportes de los trabajadores a los gremios

"El sistema laboral de hoy te hace pensar mil veces antes de invertir y contratar. La idea fundamental de la nueva ley no es cambiar tanto las relaciones laborales, sino generar previsibilidad en el sistema", dijo la senadora oficialista Patricia Bullrich en su cuenta de la red X

QUEJAS EMPRESARIAS

"La reforma laboral es necesaria en la Argentina porque ya desde hace décadas que casi no se genera empleo en el sector privado en relación de dependencia formal (...) Para tener más empleo, necesariamente lo que tenés que tener es más inversión y más crecimiento", explicó el analista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso

Una de las principales quejas de los empresarios de firmas chicas y medianas es la alta cantidad de onerosos litigios a la que se ven sometidas como consecuencia de un entramado legal y judicial que consideran nocivo

"Las Pymes (pequeñas y medianas empresas), que no tenemos la estructura que tiene una gran empresa para afrontar un juicio laboral, no podemos ganar ningún juicio, y eso realmente pone en peligro la existencia de la Pyme que lo sufre", describió Salvador Femenía, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Milei, que asumió el poder a finales de 2023 tras una sorpresiva victoria electoral sobre el peronismo de centroizquierda, ha prometido abrir la economía y reducir impuestos y regulaciones para fomentar las inversiones privadas

Su ajuste del gasto público permitió desde entonces equilibrar las cuentas del Estado y reducir una elevada inflación, aunque hasta ahora no ha logrado que despegue la economía ni que se derrumbe la tasa de desempleo, actualmente del 6,6%

"Lo que afecta mucho a las empresas es el alto costo de la mano de obra por los impuestos y por los juicios laborales. No sé si el proyecto de reforma lo va a subsanar en su totalidad, pero creo que es positivo", dijo Gustavo Del Boca, empresario y presidente de la cámara de fabricantes de autopartes de la provincia de Córdoba (CIMCC)

Si bien el oficialismo es la principal fuerza en el Congreso, no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras, razón por la que hace semanas se abocó a sensibles negociaciones con legisladores y dirigentes de la oposición que podrían respaldar el proyecto. El peronismo se ha opuesto abiertamente

Los expertos creen que el Gobierno contará con el respaldo suficiente para que se apruebe la reforma, siempre y cuando esté dispuesto a realizar los cambios en la norma que solicite la oposición más transigente

"Es un proyecto regresivo y que tiene un impacto negativo en el mundo laboral. No moderniza nada y no genera impacto real en las pequeñas y grandes empresas", dijo a una radio local Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la poderosa central sindical CGT. "No descartamos que, si no son escuchados nuestros pedidos, se pueda escalar la conflictividad".

(Reporte de Nicolás Misculin; Editada por Jorge Otaola)