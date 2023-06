Proyectos de valor a nivel nacional en los Emiratos Árabes Unidos generan miles de millones para firmas locales

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unicos--(BUSINESS WIRE)--jun. 1, 2023--

Desde el lanzamiento de importantes programas de agregado valor en el país por parte del Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU (MoIAT) y ADNOC para brindar apoyo a las industrias nacionales se han redirigido más de USD 27 230 millones a la economía local.

El día de hoy, durante el foro “Make in the Emirates”, Su Excelencia Abdulla Al Shamsi, Subsecretario Adjunto del MoIAT, explicó que, solo el año pasado, se redireccionaron más de $14 430 millones de inversión a la economía local, un aumento del 25 por ciento año tras año.

“El Programa Nacional de Agregado de Valor es una iniciativa a nivel nacional que habla un idioma en muchos sectores diferentes”, señaló Su Excelencia. “Es una metodología, de la que estamos muy orgullosos porque beneficia al sector privado y cuando el sector privado nota estos beneficios, le ayuda a prepararse, invertir y gastar”.

El foro escuchó cómo el Programa Nacional de Agregado de Valor en el País (ICV, por sus siglas en inglés) está “funcionando bien y acelerándose”.

En el foro también se habló sobre cómo las zonas industriales están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo industrial sostenible del país y en las perspectivas económicas más amplias. Los líderes industriales locales describieron cómo están utilizando recursos energéticos alternativos, como la energía solar y el hidrógeno, para reducir su huella de carbono.

La segunda edición del foro “Make it in the Emirates” concluyó el jueves con los EAU mostrando su propuesta de valor única a los inversores internacionales.

Se invitó a los inversores a explorar oportunidades y ventajas competitivas, con mesas redondas centradas en el Programa Nacional de Valor en el País (ICV), el papel de las zonas industriales, el financiamiento competitivo como facilitador clave y el talento local en el sector privado.

Las exportaciones industriales de los EAU alcanzaron los 47 600 millones de dólares en 2022, con un crecimiento de 49 en 2021. La contribución del sector industrial al PIB aumentó a 49 500 millones de dólares en 2022, un aumento del 38 % con respecto a 2020.

El Foro Make it in the Emirates está organizado por el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED) y ADNOC.

El primer día del foro, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anunció $2,7 mil millones en acuerdos de compra industrial, sobre la base de los $29 900 millones de acuerdos de compra anunciados en la edición 2022 del foro.

