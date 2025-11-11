Proyectos israelíes de anexión de Cisjordania serían "una línea roja", dice Macron a Abás

El mandatario francés, Emmanuel Macron, declaró este martes que los proyectos israelíes que buscan anexar parcial o totalmente Cisjordania son una "línea roja" que implicaría una respuesta conjunta con la UE, durante un encuentro en París con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Los planes para una anexión parcial o total "constituyen una línea roja a la que responderemos con firmeza junto con nuestros socios europeos", declaró Macron al recibir a Abás en el Palacio del Elíseo.

"La violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de colonización alcanzan nuevos récords que amenazan la estabilidad de Cisjordania y constituyen una violación del derecho internacional", denunció Macron.

