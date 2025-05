Prueba genética revelará si caso de gripe aviar en Brasil está relacionado con muertes en zoológico

Por Debora Ely y Ana Mano

MONTENEGRO, BRASIL, 19 mayo (Reuters) - Las autoridades brasileñas esperan determinar para el martes si un brote de gripe aviar altamente patógena entre aves silvestres en un zoológico del estado de Rio Grande do Sul está relacionado con el primer caso de la enfermedad del país en una granja avícola comercial en el mismo estado, dijo una funcionaria.

Rosane Collares, directora del Departamento de Agricultura del estado, dijo el lunes a Reuters que la secuenciación genética del virus que mató a unas 100 aves acuáticas en el zoo de Sapucaia do Sul revelaría si está relacionado con el brote en una granja avícola de Montenegro, donde el virus H5N1 de la es responsable de la muerte de 17.000 pollos, ya sea directamente por la enfermedad o debido al sacrificio cautelar.

La granja se encuentra a unos 50 kilómetros del zoo.

"Necesitamos saber si hay alguna relación o si ha sido una desafortunada coincidencia", dijo la funcionaria.

No se sacrificó ningún animal del zoo tras confirmarse que un cisne de cuello negro, una de las aves que murieron, había contraído gripe aviar. El protocolo para las aves silvestres es diferente del que rige para las bandadas comerciales, y no incluye el sacrificio de animales que no estén enfermos, dijo Collares.

La funcionaria destacó que todos los animales que murieron vivían alrededor de uno de los lagos del zoo.

La funcionaria destacó que todos los animales que murieron vivían alrededor de uno de los lagos del zoo.

Según Collares, se tomaron medidas sanitarias para evitar nuevos contagios dentro del perímetro del zoo, incluido el aislamiento de la zona y el acceso limitado de los trabajadores del zoo. (Reporte de Debora Ely en Montenegro y Ana Mano en São Paulo)