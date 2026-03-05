Prueba para el apoyo a la guerra: Cámara de Representantes de EEUU votará hoy sobre resolución

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes votará el jueves en torno a una resolución sobre si darle al presidente Donald Trump poderes para librar la guerra contra Irán, una señal de inquietud en el Congreso por el conflicto que está trastocando las prioridades de Estados Unidos dentro y fuera del país.

Se trata de la segunda votación en igual número de días, después de que el Senado derrotara una medida similar siguiendo las líneas partidistas. Los legisladores se enfrentan a la repentina realidad de representar al pueblo estadounidense en tiempos de guerra y todo lo que eso implica —vidas perdidas, dólares gastados y alianzas tensadas— por la decisión unilateral del presidente de ir a la guerra con Irán.

Se espera que la votación en la Cámara sea ajustado, pero el resultado ofrecerá un vistazo al apoyo político que tiene la operación militar y la decisión de Trump de eludir al Congreso, que es el único que tiene la facultad de declarar la guerra.

“Donald Trump no es un rey, y si cree que la guerra con Irán es de nuestro interés nacional, entonces debe venir al Congreso y exponer sus argumentos”, declaró el representante Gregory Meeks, el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Señaló que, en sus casi tres décadas en el Congreso, las votaciones más difíciles que ha tenido han sido decidir si enviar tropas a la guerra.

Las votaciones son un momento esclarecedor para el presidente y para los partidos, apenas días después de iniciado el conflicto que rápidamente ha traído ecos de las largas guerras previas en Afganistán e Irak. Muchos veteranos de esas guerras han postulado a cargos públicos y ahora sirven en el Congreso.

Los republicanos respaldan en gran medida a Trump, y la mayoría de los demócratas se oponen

El Partido Republicano, que controla por estrecho margen la Cámara y el Senado, en gran medida ve el conflicto con Irán no como el inicio de una nueva guerra, sino como el fin de un régimen que durante décadas ha amenazado a Occidente. La operación ha matado al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lo que algunos consideran una oportunidad para un cambio de régimen, aunque otros advierten sobre un caótico vacío de poder.

El representante Brian Mast, de Florida, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, agradeció públicamente a Trump por actuar contra Irán, al sostener que el presidente está usando su propia autoridad constitucional para defender a Estados Unidos de la “amenaza inminente” que Irán representaba.

Mast, veterano del Ejército que sirvió en Afganistán, manifestó que la resolución sobre poderes de guerra, en la práctica, estaba pidiendo “que el presidente no haga nada”.

Para los demócratas, la guerra de Trump con Irán, influida por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es una guerra innecesaria que está poniendo a prueba el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución.

“Los redactores de la Constitución no estaban jugando” al sostener que la carta fundacional es clara en que solo el Congreso puede decidir asuntos de guerra, indicó el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland.

Raskin indicó que, independientemente de si los legisladores apoyan o se oponen a la acción militar del gobierno de Trump, deberían tener el debate. “Nos corresponde a nosotros, tenemos que votarlo”.

Aunque las posturas en el Congreso en gran medida se alinean con las líneas partidistas, hay coaliciones cruzadas. Tanto las resoluciones de la Cámara como las del Senado fueron bipartidistas, y están recibiendo apoyo y oposición de ambos partidos. La Cámara también votará en torno a una resolución separada que afirma que Irán es el mayor patrocinador estatal del terrorismo.

La resolución sobre poderes de guerra, si se convirtiera en ley, detendría de inmediato la capacidad de Trump para conducir la guerra, a menos que el Congreso aprobara la acción militar. Es probable que el presidente vete la medida.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.