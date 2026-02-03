Pruebas de fármaco experimental de Pfizer muestran baja de peso de hasta un 12,3%
3 feb (Reuters) - Pfizer anunció el martes que su fármaco experimental contra la obesidad, que obtuvo con la compra de Metsera, mostró en una prueba de fase intermedia que los pacientes sin diabetes perdían hasta un 12,3% de su peso.
En noviembre, Pfizer adquirió Metsera por unos10.000 millones de dólares tras una feroz guerra de ofertas con Novo Nordisk .
El ensayo en fase intermedia estudiaba la dosis de mantenimiento mensual del fármaco, PF'3944, para ver si se podía lograr una pérdida de peso continuada al pasar de inyecciones semanales a mensuales bajo la piel.
Los datos muestran una pérdida de peso sólida y continua tras el cambio a la dosis mensual, sin que se observe una meseta en la semana 28, según la empresa, que añade que espera que la tendencia continúe a medida que el estudio alcance la semana 64.
En ambos grupos, un total de cinco participantes interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios en la fase semanal y un total de cinco participantes lo interrumpieron en la fase mensual. (Reporte de Sriparna Roy en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)