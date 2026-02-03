Pruebas de fármaco experimental de Pfizer muestran baja de peso de hasta un 12,3%

3 feb (Reuters) - Pfizer anunció el martes que su fármaco ⁠experimental contra ⁠la obesidad, que obtuvo con la compra de Metsera, mostró en una ⁠prueba ‌de ​fase intermedia que los pacientes sin diabetes ​perdían hasta un 12,3% de su ‌peso.

En noviembre, Pfizer adquirió ‌Metsera por unos10.000 millones ​de dólares tras una feroz guerra de ofertas con Novo Nordisk .

El ensayo en fase intermedia estudiaba la dosis de mantenimiento mensual del fármaco, PF'3944, para ver si se podía lograr ⁠una pérdida de peso continuada al pasar de ​inyecciones semanales a mensuales bajo la piel.

Los datos muestran una pérdida de peso sólida y continua tras el cambio a la dosis mensual, sin que se observe ⁠una meseta en la semana 28, según la ​empresa, que añade que espera que la tendencia continúe a medida que el estudio alcance ‍la semana 64.

En ambos grupos, un total de cinco participantes interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios en la fase semanal y ​un total de cinco participantes lo interrumpieron en la fase mensual. (Reporte de Sriparna Roy en Bangalore; edición ‍en español de Javier López de Lérida)