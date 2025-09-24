Pruebas del oleoducto del Adriático no verifican suministro estable a Hungría y Eslovaquia: MOL

BUDAPEST, 24 sep (Reuters) - Las nuevas pruebas realizadas en el oleoducto del Adriático por el grupo petrolero húngaro MOL y el operador croata Janaf aún no han verificado que sea capaz de suministrar suficiente petróleo a Hungría y Eslovaquia a largo plazo, dijo MOL el miércoles.

Según MOL, las pruebas conjuntas, que comenzaron en septiembre, durarán meses y tienen por objeto evaluar la cantidad de crudo que el oleoducto es capaz de transportar de forma estable. MOL señaló que las pruebas de la semana pasada se enfrentaron a algunos problemas técnicos.

Hungría y Eslovaquia son los dos miembros de la Unión Europea que más dependen del petróleo ruso suministrado a través del oleoducto Druzhba.

La capacidad total de las dos principales refinerías de MOL en Hungría y Eslovaquia es de 14,2 millones de toneladas, gran parte de las cuales se transportan a través de Druzhba.

"Durante las pruebas de la semana pasada, el oleoducto (Adriático) no fue capaz de operar a una capacidad suficiente durante más de 1 a 2 horas", dijo MOL en un comunicado enviado por correo electrónico.

Janaf no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que planea llamar al primer ministro húngaro, Viktor Orban, para instarle a dejar de comprar petróleo ruso, en el marco de un impulso más amplio para presionar a los aliados de la OTAN a cortar los lazos energéticos con Moscú.

MOL, que firmó un contrato con Janaf en febrero para la entrega de 2,1 millones de toneladas de petróleo para fines de 2025, ha expresado dudas sobre si el oleoducto del Adriático podría suministrar suficiente crudo si los envíos en Druzhba se detienen por completo.

(Reporte de Krisztina Than; editado en español por Carlos Serrano)