PSG busca abrir brecha sobre sus rivales en carrera por título de la Ligue 1

PARÍS (AP) — Paris Saint-Germain necesitó goles en tiempo de descuento en los dos últimos partidos de liga para mantenerse por poco en la cima de la Ligue 1.

El campeón defensor está dos puntos por delante de Marsella y Lens, que ocupa el tercer lugar, de cara a la 13ª jornada, donde el PSG recibe a Le Havre el sábado.

Podría haber un cambio con Marsella y Lens enfrentándose a partidos difíciles.

Partidos clave

Marsella es el primero en jugar contra su rival del sur, Niza, el viernes por la noche.

Aunque la forma de Niza mejoró notablemente por un tiempo, el equipo del entrenador Franck Haise ha perdido sus dos últimos partidos. La defensa inconsistente de Marsella está en una buena racha y el equipo de Roberto De Zerbi busca su tercer partido consecutivo sin encajar goles en la Ligue 1.

El tercero juega contra el cuarto el sábado cuando Lens recibe a Estrasburgo.

Ambos son buenos en ataque. Lens es más agudo desde que el extremo francés Florian Thauvin se unió desde el Udinese y el equipo del entrenador Pierre Sage ha anotado siete goles en dos partidos, incluyendo una victoria por 4-1 sobre el Mónaco fuera de casa.

Estrasburgo cuenta con una de las parejas de ataque más peligrosas de la Ligue 1 con el holandés Emmanuel Emegha —el máximo goleador del club la temporada pasada con 14 goles en liga— junto al fichaje de verano Joaquín Panichelli.

Panichelli encabeza las tablas de goleadores con nueve goles hasta ahora y el argentino —cuyo padre también fue delantero— combina instinto en el área de penalti con una inclinación por los goles espectaculares.

Jugadores a seguir

João Neves no puede dejar de marcar.

El triplete del centrocampista para Portugal en un reciente clasificatorio para la Copa del Mundo se sumó a los goles en partidos consecutivos para el PSG desde su regreso de una lesión menor en el muslo.

En el último partido del PSG, el diminuto Neves cronometró su cabezazo perfectamente para anotar un gol en tiempo de descuento contra el Lyon. También anotó un triplete para el PSG esta temporada.

Paul Pogba fue una vez uno de los mejores centrocampistas goleadores de Europa, pero no ha jugado en más de dos años. La ex estrella de Francia y Juventus, de 32 años, podría finalmente debutar con el Mónaco después de una lesión menor en el tobillo. El entrenador Sébastien Pocognoli espera finalmente tenerlo disponible para el viaje del sábado a Rennes.

Fuera de acción

El defensor del Mónaco Eric Dier, quien recientemente se recuperó de una lesión en el tendón de la corva, está fuera con otra lesión muscular.

Los laterales estrella del PSG Achraf Hakimi (tobillo) y Nuno Mendes (rodilla) estarán fuera por semanas junto con el delantero Désiré Doué (muslo) y el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé (pantorrilla).

El defensor central del Lille Alexsandro está cuidando una lesión en el muslo. El internacional brasileño quiere continuar su recuperación en la clínica Aspetar en Catar en lugar de someterse a la operación que su club quería.

Fuera del campo

El PSG está enfrascado en una batalla judicial con Kylian Mbappé, el máximo goleador del club con 256 goles.

Ambas partes exigen cientos de millones de euros en medio de un intenso ajuste de cuentas relacionado con el contrato de Mbappé antes de unirse al Real Madrid en el verano de 2024. El caso de US$800 millones incluye acusaciones de acoso, traición y hostigamiento y se decidirá el 16 de diciembre por un tribunal laboral en París.

Mientras tanto, el ascendido Lorient se siente ambicioso.

El presidente del club, Loïc Féry, quiere integrar su participación en el grupo Black Knight Football Club, que se convertiría en el único accionista.

BKFC posee los Vegas Golden Knights en la NHL y adquirió una participación minoritaria en el modesto Lorient en enero de 2023 como parte de su estrategia de propiedad de múltiples clubes.

Féry quiere desarrollar el estadio Le Moustoir del club, con capacidad para 18.000 personas, en medio de lo que él llama el “entorno hipercompetitivo” del fútbol.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes