Psg cambió de sistema para sacar lo mejor de messi, mbappé y neymar: dt

24 oct (Reuters) - Paris St Germain cambió su sistema en los últimos partidos para probar cómo su trío de ataque formado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar podría funcionar de manera más eficaz, dijo el entrenador Christophe Galtier el lunes.

Después de tres empates seguidos y las quejas de Mbappé sobre su papel en el equipo, Galtier abandonó su esquema 3-4-2-1 y pasó a un 4-3-1-2 con lo que el equipo se recuperó y ganó dos partidos seguidos.

"Cambiamos nuestro sistema en los dos últimos partidos por varias razones. Queríamos ver cómo podíamos ser más peligrosos y cómo tener un trío de ataque jugando más cerca el uno del otro", dijo Galtier a periodistas antes del partido de la Liga de Campeones del martes contra el Maccabi Haifa.

"Jugamos dos partidos con ese sistema. Pero no importa el sistema, tienes que correr mucho. Incluso si mañana tuviéramos que jugar con este sistema, todavía tenemos que confiar en los esfuerzos de los demás".

"Es una ventaja tener dos sistemas. Es cierto que existe esta reflexión sobre cómo posicionar mejor a nuestros tres jugadores de ataque, jugadores que cualquier entrenador soñaría tener. Me toca a mí como entrenador darles las mejores condiciones para que brillen", agregó.

Galtier se negó a comentar sobre reportes de la prensa francesa sobre el contrato de Mbappé, y el PSG negó los detalles de lo que describió como un "artículo sensacionalista", publicado días después de que los rumores afirmaron que el delantero quería dejar el club.

"El club se ha referido a este tema, que no está relacionado con el deporte y por lo tanto no me concierne", dijo Galtier. (Información de Rohith Nair en Bangalore Editado en español por Javier Leira)

Reuters