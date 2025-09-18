PSG con muchas bajas se pone a prueba en la caldera de Marsella

Con la enfermería repleta, el París SG pondrá en juego su invicto y el liderato en la Ligue 1 el domingo en Marsella, terreno tradicionalmente hostil para los capitalinos en 'Le Classique' del fútbol francés que cierra la quinta jornada.

Después de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Lucas Beraldo, ahora es el turno de Joao Neves de lesionarse, con el PSG pagando el precio de la larga temporada pasada que se extendió en su caso hasta el 13 de julio y la final perdida del Mundial de Clubes contra el Chelsea (3-0).

Con una lesión en el muslo izquierdo, el portugués salió con una mueca de dolor en el minuto 58 del contundente triunfo 4-0 ante el Atalanta, el jueves en el arranque de la Liga de Campeones, donde el club parisino defiende título.

- Rulli, excepcional -

El técnico Luis Enrique, protagonista en este inicio de curso por su nueva costumbre de seguir las primeras partes de los partidos desde la tribuna para tener una mejor perspectiva del juego, recurrirá a Warren Zaire-Emery para acompañar a Vitinha y Fabián Ruiz en el triángulo de la medular.

"Sabemos lo que este partido significa para el club y para nuestros aficionados", dijo Luis Enrique sobre la relevancia del choque.

Enfrente, un Marsella que regresó a la Liga de Campeones con una actuación esperanzadora, derrota 2-1 en el Santiago Bernabéu por un doblete de penal de Kylian Mbappé, con una actuación excepcional de su arquero argentino Gerónimo Rulli.

El PSG regresa a un Velodrome que arderá y en el que el año pasado cayó por 3-0.

Dirigido por el italiano Roberto De Zerbi, el otro campeón europeo del fútbol francés (1993) ha perdido en Ligue 1 dos de los cuatro partidos que ha disputado.

- Lille, a la expectativa -

Una vez más, la regularidad es el punto a mejorar en un club que no gana la competición nacional desde 2010, pero que llega al Clásico reforzado en casa con seis victorias consecutivas y 25 goles a favor.

De Zerbi se aferró a la actuación en el Bernabéu como el partido referencia para empezar a crecer: "La conclusión es que tengo un equipo muy fuerte, me gustan las cualidades que tienen mis jugadores, su mentalidad, su potencial. Pero aún estamos muy lejos de lograr lo que tengo en mente".

El PSG, con cuatro victorias en cuatro partidos, tiene dos puntos de ventaja con el Lille (2º), que visita el sábado al Lens (8º).

A continuación, un trío con nueve puntos; Mónaco (3º), Lyon (4º) y Estrasburgo (5º).

-- Programa de los partidos de la 5ª jornada de la Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(18:45 GMT) Lyon - Angers

- Sábado:

(15:00 GMT) Nantes - Rennes

(17:00 GMT) Brest - Niza

(19:05 GMT) Lens - Lille

- Domingo:

(13:00 GMT) París FC - Estrasburgo

(15:15 GMT) Auxerre - Toulouse

Le Havre - Lorient

Mónaco - Metz

(18:45 GMT) Marsella - París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1.

París SG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8

3. Mónaco 9 4 3 0 1 8 5 3

4. Lyon 9 4 3 0 1 6 3 3

5. Estrasburgo 9 4 3 0 1 5 3 2

6. Rennes 7 4 2 1 1 5 6 -1

7. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5

8. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0

10. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1

11. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2

12. Angers 5 4 1 2 1 3 3 0

13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2

14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5

18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5

