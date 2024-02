El París SG, líder destacado de la Ligue 1 y que no pierde desde comienzos de noviembre, espera mantener la buena racha de resultados el sábado en su visita al Nantes, en partido de la 22ª jornada del campeonato francés.

Tras unos inicios complicados de Luis Enrique en el banquillo parisino, el exselecionador español parece haber dado con la tecla y su equipo ha iniciado el tramo decisivo de la temporada a velocidad de crucero.

Con la confianza de la victoria 2-0 el miércoles ante la Real Sociedad, que deja al PSG a un paso de los cuartos de final de Liga de Campeones, el campeón francés vuelve a sus quehaceres domésticos con una visita a la siempre complicada cancha del Nantes (12º).

Pese a que el equipo de la ciudad bañada por el río Loira (al oeste del país) no atraviesa un buen momento (cinco derrotas, un empate y una victoria en las últimas siete jornadas), demostró en diciembre en el Parque de los Príncipes que no es un rival cómodo: el PSG logró la victoria in extremis (2-1) con un gol de Randall Kolo Muani en el tramo final (83).

La única victoria desde entonces se produjo precisamente en la última jornada (2-1 en Toulouse), pero el Nantes no encadena dos victorias seguidas desde octubre.

Todo lo contrario de un PSG que, liderado por Kylian Mbappé (autor de 31 goles en 30 partidos esta temporada, incluyendo todas las competiciones), ha encadenado desde su última derrota (2-1 en Milán a comienzos de noviembre) trece victorias y cuatro empates y en Ligue 1 no pierde desde mediados de septiembre.

Del resto de la jornada destaca la visita del sorprendente Brest (4º) al Marsella (8º), que tendrá la última oportunidad de mantenerse en la lucha por Europa, y el partido que abrirá fecha el viernes, entre un Lyon al alza (13º) y el Niza (2º).

Programa de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- viernes:

(20h00 GMT) Lyon

Niza

- sábado:

(16h00 GMT) Lille

Le havre

(20h00 GMT) Nantes

París sg

- domingo:

(12h00 GMT) Estrasburgo

Lorient

(14h00 GMT) Rennes

Clermont-Ferrand FC

Mónaco

Toulouse

Montpellier

Metz

(16h05 GMT) Reims

Lens

(19h45 GMT) Brest

Marsella

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. parís sg 50 21 15 5 1 51 18 33

2. niza 39 21 11 6 4 22 14 8

3. mónaco 38 21 11 5 5 40 30 10

4. brest 37 21 10 7 4 30 18 12

5. lille 35 21 9 8 4 29 17 12

6. lens 35 21 10 5 6 27 20 7

7. rennes 31 21 8 7 6 31 25 6

8. Marsella 30 21 7 9 5 29 23 6

9. reims 30 21 9 3 9 27 29 -2

10. Estrasburgo 25 21 6 7 8 22 29 -7

11. Le Havre 24 21 5 9 7 23 25 -2

12. nantes 22 21 6 4 11 22 32 -10

13. lyon 22 21 6 4 11 22 34 -12

14. Toulouse 20 21 4 8 9 20 29 -9

15. Montpellier 19 21 4 8 9 21 27 -6

16. Lorient 19 21 4 7 10 28 42 -14

17. metz 17 21 4 5 12 18 32 -14

18. Clermont-Ferrand FC 16 21 3 7 11 15 33 -18

