PSG conquista Copa de Francia y doblete de títulos en despedida de Mbappé

Villeneuve d’ascq, francia (ap) — parís saint-germain superó el sábado 2-1 a lyon en la final de la copa de francia y completó el doblete de títulos en lo que fue el último encuentro de kylian mbappé con el equipo.

El extremo francés Ousmane Dembélé y el mediocampista español Fabián Ruiz marcaron por el PSG en la primera mitad.

Jake O’Brien, defensa de Lyon, marcó un tanto de consolación en el complemento.

PSG ganó los títulos de liga y copa por primera vez desde 2020, cuando se hizo del triplete nacional, al coronarse también en la Copa de Liga, ya desaparecida.

Mbappé festejó con un sonoro grito luego del silbatazo final. Con una amplia sonrisa, abrazó a sus compañeros e intercambió palmadas. Emocionados, los integrantes del PSG cargaron a Mbappé y lo lanzaron por los aires.

“Uno siente más el valor de estas cosas porque se da cuenta de que esto se ha terminado en realidad”, dijo Mbappé a beIN Sports. “Cuando dije adiós al Parque de los Príncipes, había todavía algunos partidos restantes, entonces estaba yo enfocado en lo que me esperaba. Ahora no me queda nada con el PSG, pero estoy muy contento por ser capaz de finalizar con un trofeo”.

Pese a caer en la final, Lyon se clasificó a la Liga Europa al finalizar sexto en Francia.

Dembélé abrió el marcador a los 22 minutos, con un cabezazo, tras un centro de Nuno Mendes.

Ruiz aumentó al aprovechar un rebote a los 34, luego que su cabezazo fue tapado por O'Brien.

El arquero de Lyon, Lucas Perri, aportó algunas atajadas sobresalientes en los primeros compases, para impedir tantos de Bradley Barcola y Warren Zaire-Emery. Sin embargo, calculó mal un balón cuando Mendes envió el centro para el primer gol

PSG ha tenido problemas con los balones por alto en esta campaña y estuvo cerca de recibir un gol en otro saque de esquina a los 64. Pero el arquero Gianluigi Donnarumma desvió sobre el arco un tiro del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico.

“Los jugadores están decepcionados, pero no hay que olvidar que debemos estar también orgullosos por lo que hicimos”, dijo el técnico de Lyon, Pierre Sage.

En siete temporadas con el PSG, Mbappé ha ganado 15 trofeos, incluidas cuatro Copas de Francia.

Aunque no anotó, se marcha como máximo goleador del PSG en todas las competiciones, con 256 dianas en 308 partidos.

“Me alegra haber sido parte de la historia y haber hecho un poco de ésta”, dijo.

El encuentro fue empañado por la violencia. Hinchas de Lyon y de PSG se enfrentaron en una autopista que lleva al estadio, unas horas antes del puntapié inicial.

AP