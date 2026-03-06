PSG dispara las dudas al caer en casa ante el Mónaco

El Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, sufrió un revés en su estadio ante uno de los equipos que se le ha atragantado esta temporada, el Mónaco, que sorprendió al ganar 3-1 en el Parque de los Príncipes este viernes en la 25ª jornada.

El primer puesto del PSG no peligra ya que los de Luis Enrique llegaron a este fin de semana con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Lens, que si vence el domingo en su estadio al colista Metz quedará a una unidad del líder.

En el partido de este viernes, adelantado porque el PSG jugará el martes como local ante el Chelsea en la ida de octavos de la Champions, el Mónaco se adelantó en el 27' gracias a un error de Warren Zaire-Emery, que terminó permitiendo a Folarin Balogun brindar el pase para que Maghnes Akliouche batiera al guardameta Matvei Safonov.

El segundo tanto del equipo del Principado vino también con un lance del juego desafortunado para el PSG, en ese caso por un mal despeje de Vitinha, que dejó un balón servido en bandeja de plata para que el ruso Aleksandr Golovin (55') firmara el segundo.

Bradley Barcola dio esperanzas de remontada al PSG (71'), pero pronto las enfrió Balogun (73'), que firmó el 3-1 definitivo para el Mónaco.

- Un rival atravesado -

De los cuatro partidos que ha perdido el PSG en esta Ligue 1, dos han sido ante el Mónaco, ya que también lo había vencido en la primera vuelta.

Más recientemente, PSG y Mónaco se vieron las caras los pasados 17 y 25 de febrero en la eliminatoria de playoff de repesca de la Liga de Campeones, donde los de París se clasificaron pero sufriendo muchísimo.

En la ida, el Mónaco llegó a adelantarse por 2-0 antes de terminar perdiendo en su estadio Louis II por 3-2.

Ese resultado dejaba la eliminatoria europea muy de cara para el PSG, que luego sufrió mucho para sacarla adelante en la vuelta en su estadio. En ella, el Mónaco llegó a adelantarse en el marcador, antes de que el partido terminara 2-2, con los parisinos sufriendo en los descuentos y con la amenaza de que un tanto más de su rival, que jugó la última media hora con 10 por la expulsión de Mamadou Coulibaly, les enviaba a la prórroga.

- Escalando en la tabla -

El resultado de este viernes confirma que el Mónaco es un hueso atragantado en la garganta de Luis Enrique, cuyo equipo está dando muestras de irregularidad, lo que parece dificultar su búsqueda de revalidar las coronas de Francia y Europa que consiguió la pasada temporada.

Con su triunfo, el Mónaco sube del séptimo al quinto lugar y alcanza a 40 puntos a Lille (6º) y Rennes (7º), que juegan el domingo ante Lorient (10º) y Niza (15º), respectivamente.

Respecto a la zona Champions, el Mónaco se aproxima a tres puntos del Marsella (4º), que el sábado visita al Toulouse (11º), precisamente el equipo que le eliminó el miércoles en los cuartos de final de la Copa de Francia.