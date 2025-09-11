PSG, entre la resaca del parón internacional y el debut en Champions

Jornada trampa para el París SG, que recibirá el sábado al Lens, entre el parón internacional y el debut en la Liga de Campeones, el miércoles ante el Atalanta.

El llamado "Virus FIFA" ha vuelto a afectar al campeón francés, que pierde a Ousmane Dembélé "de seis a ocho semanas" tras sufrir una lesión muscular en el partido contra Ucrania de clasificación mundialista.

Otro delantero parisino, Desiré Doué, también tuvo problemas físicos en el mismo partido y por el momento se desconoce si podrá participar este fin de semana con su equipo.

Difícil también que jugadores como Marquinhos y William Pacho, los centrales titulares, estén en perfectas condiciones tras disputar la doble fecha de clasificatorios sudamericanos, con la dificultad además para el capitán brasileño de haber tenido que jugar en Bolivia, a más de 4000 metros de altitud.

Dembélé de baja entre 6 y 8 semanas

Todo esto, y pensando también en el debut europeo, podría llevar a Luis Enrique a jugar con un equipo de suplentes habituales aunque su rival, el Lens, está llamado esta temporada a luchar por meterse en Europa.

Los "Sangre y Oro" comenzaron el campeonato con una derrota en casa frente al Lyon, pero luego reaccionaron con dos victorias frente a Le Havre y Brest, sumando seis puntos que le han colocado en la 5ª plaza de la clasificación.

El Lyon, precisamente, cerrará la jornada en Rennes donde buscará mantener el pleno de victorias y optar, en función de lo que haga el PSG, a liderar en solitario el campeonato.

Lille y Mónaco (3º y 4º con 7 y 6 puntos, respectivamente) se enfrentarán a Toulouse y Auxerre, mientras que el Marsella, que ya suma dos derrotas en tres jornadas, necesita reaccionar en casa contra Lorient, el viernes en el partido que abrirá la 4ª jornada.

-- Programa de la 4ª jornada de la Ligue 1 y tabla de clasificación:

- Viernes:

(18:45 GMT) Marsella - Lorient

- Sábado:

(15:00 GMT) Niza - Nantes

(19:05 GMT) Auxerre - Mónaco

- Domingo:

(13:00 GMT) Lille - Toulouse

(15:15 GMT) París SG - Lens

Brest - Paris FC

Estrasburgo - Le Havre

Metz - Angers

(18:45 GMT) Rennes - Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

4. Mónaco 6 3 2 0 1 6 4 2

5. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

6. Estrasburgo 6 3 2 0 1 4 3 1

7. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

8. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

10. Marsella 3 3 1 0 2 5 4 1

11. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Niza 3 3 1 0 2 4 5 -1

13. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

15. París FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

16. Lorient 3 3 1 0 2 5 8 -3

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

