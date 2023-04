Psg frena su marcha hacia el título con una derrota ante el lyon

PARÍS, 2 abr (Reuters) - La marcha del París Saint Germain hacia el título de la Ligue 1 sufrió un nuevo revés al caer el domingo en casa por 1-0 ante el Olympique Lyonnais.

El equipo de la capital, al que sólo le queda la liga para salvar una temporada decepcionante tras quedar eliminado de la Copa de Francia y de la Liga de Campeones, fue víctima del gol de Bradley Barcola en la segunda parte y se mantuvo con 66 puntos en 29 partidos.

El equipo aventaja en seis puntos al segundo clasificado, el RC Lens, que el sábado venció por 1-0 a domicilio al Stade Rennais, y que comparte con 60 puntos con el Olympique de Marsella, que el viernes empató 1-1 con el Montpellier.

Antes, el domingo, el Mónaco, cuarto, se situó a tres puntos del Marsella tras una espectacular victoria en casa por 4-3 contra el Racing de Estrasburgo. El Lyon es noveno con 44 puntos.

"Es mucho. Hay decepción y rabia porque concedemos demasiadas ocasiones. Nos ha faltado carácter y orgullo", dijo el entrenador del PSG, Christophe Galtier.

"No seguimos el plan, no lo damos todo. El título está lejos de estar en el bolsillo", afirmó, en tanto, el defensa del PSG Danilo Pereira.

El choque entre PSG y Lyon comenzó con 10 minutos de retraso, después de que el equipo de Laurent Blanc tuviera problemas con el transporte.

"No podíamos pasar por debajo de un puente, así que recorrimos todo París en coche", explicó Ludovic Giuly, segundo entrenador del OL. Pero el retraso no perturbó al Lyon.

Los visitantes dispusieron de un penal cuando Gianluigi Donnarumma tocó a Alexandre Lacazette en el área tras un contraataque.

Lacazette, sin embargo, estrelló el balón en el poste derecho del guardameta italiano, en el primer yerro del delantero francés desde el punto del penal esta temporada.

El PSG, que dispuso de su mejor ocasión en la primera parte por mediación de Renato Sanches, se vio privado de una pena máxima al filo del descanso, pese a una mano de Dejan Lovren, y cayó en desventaja a los 56 minutos. Barcola conectó un centro de Sael Kumbedi para rematar con un suave disparo cruzado y dar la ventaja al Lyon.

El PSG no reaccionó, ya que no fue capaz de disparar a puerta antes de que el intento de Hugo Ekitike fuera rechazado fácilmente por Anthony Lopes, mientras que Kylian Mbappé no tuvo mucho impacto.

El delantero francés tuvo su mejor ocasión en el primer minuto del tiempo añadido, con un disparo que Lopes desvió con la punta de los dedos.

El OL se mantuvo firme hasta el pitido final y afrontará la semifinal de la Copa de Francia del miércoles lleno de confianza, mientras que el PSG, que encajó su quinta derrota liguera de la temporada, tendrá que recuperar la compostura con un duelo en lo alto de la tabla contra el Lens dentro de dos semanas. (Reporte de Julien Pretot; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters