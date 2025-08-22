PSG gana 1-0 al Angers en su reencuentro con el Parque de los Príncipes

Un solitario tanto del español Fabián Ruiz sirvió al Paris Saint-Germain para sacar adelante (1-0) su duelo ante el Angers este viernes en la segunda jornada de la Ligue 1 francesa.

Era el primer partido para el PSG en su estadio, el Parque de los Príncipes, desde que a finales de mayo se proclamó campeón de Europa por primera vez en su historia.

Todavía en fase de rodaje tras ser subcampeón del Mundial de Clubes en julio y empezar algo más tarde su preparación del nuevo curso, el PSG suma 6 puntos de 6 posibles, ya que en la primera fecha se impuso 1-0 en el campo del Nantes.

Si en ese partido Luis Enrique había hecho rotaciones, unos días después de haber ganado en Udine (Italia) la Supercopa de Europa al Tottenham, esta vez el técnico español presentó su once en principio ideal, con la única excepción de la ausencia del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Dominó durante mucho tiempo, sin frutos, e incluso Ousmane Dembelé falló un penal en el minuto 27.

Tuvo que ser el volante español Fabián Ruiz (50') el encargado de conseguir el único gol, que desatascó la situación y terminó permitiendo al campeón francés sumar los tres puntos.

El PSG logró vencer a pesar de que no amplió la cuenta y tuvo que sufrir hasta el pitido final por no haberse puesto a resguardo con un segundo tanto.