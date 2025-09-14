PSG gana al Lens gracias a Barcola pero pierde a “Kvara”

A tres días de su entrada en liza en Liga de Campeones, el París SG prosiguió su camino inmaculado en Ligue 1 al derrotar al Lens 2-0 con un doblete de Bradley Barcola, este domingo en el Parque de los Príncipes en un duelo en el que se lesionó Khvicha Kvaratskhelia.

Barcola abrió el marcador gracias a un soberbio disparo en el minuto 15, antes de doblar la ventaja en el segundo tiempo con un tiro raso (15).

El PSG se prepara para iniciar la defensa de su título europeo en una primera fase de la Champions que se presenta complicada, mientras la enfermería en la que figuran Désiré Doué y Ousmane Dembélé sigue llenándose.

Además de Kvaratskhelia, se lesionaron Lee Kang-in y Lucas Beraldo.

Alineado por primera vez con el PSG desde la Supercopa de Europa en agosto, 'Kvara' tuvo que retirarse a la media hora de juego, ante la mirada de Dembélé, lesionado en los isquiotibiales y sentado en un palco del Parque de los Príncipes.

Este último, favorito para el próximo Balón de Oro, es baja para entre seis y ocho semanas, mientras que Désiré Doué no podrá jugar en cuatro semanas (lesión en el gemelo). Ambos jugadores se lesionaron el 5 de septiembre en el partido Ucrania-Francia (0-2).

Primer gol de Ethan Mbappé

A pase de Vitinha, Barcola abrió el marcador con un disparo con rosca desde fuera del área en el minuto 15, y en el segundo tiempo, de nuevo tras recibir del metrónomo portugués, marcó el segundo de la tarde (51).

El ex del Lyon suma tres goles en cuatro fechas de la Ligue 1 y parece haber asumido con aplomo la responsabilidad tras las bajas de sus compañeros de ataque.

El final del partido estuvo marcado por los cánticos insultantes contra los marselleses a una semana del 'clásico' en el Velodrome ante el Olympique de Marsella.

Horas antes este domingo, Ethan Mbappé, hermano de Kylian, superestrella de la selección francesa y del Real Madrid, marcó su primer gol como profesional en el tiempo añadido para dar la victoria al Lille frente al Toulouse (2-1).

Luego del 6-3 recibido ante el PSG antes del parón, el Toulouse vuelve a caer y ocupa la novena posición con seis puntos.

Ganador de su primer partido en Ligue 1 en casa ante el Metz, el París FC, ambicioso recién ascendido, logró su primera victoria fuera de casa al vencer 2-1 en Brest.

Los parisinos, décimos en Ligue 1, marcaron la diferencia en el primer tiempo con los goles de Willem Geubbels (14) y Vincent Marchetti (34).

Los bretones, que se estrellaron contra un inspirado arquero Obed Nkambadio, siguen sin ganar este curso, al igual que el Metz, que no pasó del empate en casa ante el Angers para sumar su primer punto.

Y con un gol de penal en el tiempo añadido, el Estrasburgo se quedó los tres puntos ante Le Havre y se situó en la zona noble de la tabla.

ali-jde/iga/pm