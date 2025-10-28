PSG generó casi 1000 millones en ingresos récord la última temporada

PARÍS (AP) — El campeón europeo Paris Saint-Germain generó ingresos récord para el club de 837 millones de euros (US$976 millones) la temporada pasada.

Las cifras publicadas por el PSG el martes incluyen 175 millones de euros en ingresos por día de partido y 367 millones de euros en ingresos comerciales, con seis nuevos socios uniéndose al club.

Las cifras abarcan los equipos de fútbol masculino y femenino, así como los equipos de balonmano y judo. En comparación, los ingresos para la temporada 2023-24 fueron de 806 millones de euros, lo que fue el tercer más alto en el fútbol europeo.

El equipo masculino del PSG completó el doblete doméstico y se adjudicó la Liga de Campeones por primera vez al aplastar 5-0 al Inter de Milán, otorgando al inversor catarí del club, QSI, el trofeo que anhelaba desde que asumió el control del club en junio de 2011.

El club fue valorado por Forbes en US$4600 millones en mayo, colocándolo en el séptimo lugar entre los equipos de fútbol más valiosos del mundo. El Real Madrid lideró con US$6750 millones, seguido por el Manchester United (US$6600 millones) y el campeón español Barcelona (US$5650 millones).

Sin embargo, los bajos ingresos televisivos en la Ligue 1 y la capacidad del estadio Parque de los Príncipes de 48.000 espectadores —considerablemente menor que la de otros clubes líderes en Europa— entorpecen un mayor crecimiento financiero para el PSG.

El Parque de los Príncipes era propiedad del Ayuntamiento de París y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, no quiere vender el estadio al club, que esperaba comprarlo y expandirlo en lugar de ir a otro lugar.

“Nuestra puerta siempre está abierta para expandir el Parque de los Príncipes, que es propiedad de la Ciudad de París. No para vender, sino para expandir”, dijo Hidalgo al periódico Le Parisien en junio.

Se seguían considerando planes para un nuevo y más grande estadio lejos del Parque de los Príncipes con una capacidad mínima de 60.000 en Passy o Massy, ambos en las afueras de la ciudad.

La decisión sobre el nuevo estadio se tomaría en otoño del próximo año.

