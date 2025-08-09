PSG hace oficial el fichaje del guardameta Lucas Chevalier

El Paris Saint-Germain hizo oficial el sábado el fichaje del guardameta francés Lucas Chevalier, procedente del Lille.

El vigente campeón de Europa publicó en la red social X un video en el que el joven de 23 años llega al campo de entrenamiento parisino.

"Soy un chico que está cumpliendo su sueño", declaró el portero en la web de su nuevo club, cuyo presidente, Nasser Al-Khelaifi, definió su llegada de "refuerzo fantástico".

Según indicaron el viernes a la AFP fuentes cercanas a las negociaciones, el fichaje se habría cerrado por US$46 millones y el contrato tendría una duración de cinco años.

Chevalier es convocado de forma regular por la selección francesa, aunque todavía no ha debutado con los Blues.

Su primer partido en la portería del PSG podría llegar el miércoles, en la Supercopa de Europa contra el Tottenham en Udine, Italia.

Tras jugar 127 partidos con el Lille, Chevalier llamó la atención especialmente en los diez encuentros que disputó la pasada temporada en Liga de Campeones.

Brilló especialmente contra Real Madrid (1-0) y Atlético de Madrid (3-1), con actuaciones que contribuyeron a la victoria de los suyos.

Su llegada a París plantea muchas preguntas, luego de que el italiano Gianluigi Donnarumma fuera protagonista en una temporada histórica para los dirigidos por el entrenador español Luis Enrique.

El PSG arrasó con los títulos domésticos de Francia, además de ganar la ansiada Liga de Campeones y alcanzar la final del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Aparte de Chevalier y Donnarumma, Les Parisiens cuentan con otros arqueros, como el ruso Matvei Safónov, fichado la campaña pasada; el español Arnau Tenas, en el club desde 2023; y el italo-brasileño de 19 años Renato Marin, fichado el 17 de julio procedente de la Roma.

Si bien Luis Enrique no aplica excepciones en la portería a su política de competencia en cada puesto, Chevalier habría recibido garantías del director deportivo Luis Campos sobre su estatus de titular, situación que podría empujar a Donnarumma a una salida del club.