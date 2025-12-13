PSG no defrauda contra colista Metz y recupera liderato provisional

El París Saint-Germain se impuso 3-2 este sábado en la cancha del colista Metz, durante la decimosexta jornada de Ligue 1, y recuperó así el liderato provisional del campeonato francés.

Con 36 puntos, los parisinos adelantan en la tabla al Lens (2º, 34 pts), que podría recuperar de nuevo el trono el domingo si vence en su cancha contra Niza.

El portugués Gonçalo Ramos (31') y el joven atacante Quentin Ndjantou (39'), de 18 años, adelantaron al PSG antes de que los locales reaccionaran por medio de Jessy Deminguet (42').

En la segunda mitad ingresó Desiré Doué, que el miércoles, contra el Athletic Club en Champions (0-0) había regresado a la acción tras su lesión. El extremo no falló a su cita con el gol, y anotó el gol de la supuesta tranquilidad para los visitantes (63', 1-3).

Pese a una reacción tardía del Metz, que recortó con gol del georgiano Georgiy Tsitaishvili (80'), el PSG no desperdició la ventaja cosechada y dormirá este sábado como líder, a la espera de lo que haga el Lens el domingo.

Horas antes, el Rennes había remontado un gol en contra del Brest en el derbi de Bretaña para terminar ganando 3-1.

Con 27 puntos, el Rennes ocupa provisionalmente la 5ª posición, mientras que el Brest pone fin a una racha de tres victorias consecutivas y se mantiene en media tabla (11º).