PSG oficializa el fichaje del defensor ucraniano Illia Zabarnyi

El París SG oficializó este martes el fichaje del defensa central ucraniano Illia Zabarnyi, por el que el campeón de Europa ha pagado a su club de procedencia, el Bournemouth inglés, un monto de 63 millones de euros más bonus, según los medios.

"El París Saint Germain se complace en dar la bienvenida a Illia Zabarnyi. El defensa central de 22 años, que llevará el dorsal 6, se convierte así en el primer jugador ucraniano en la historia del club", indicó el equipo parisino en su comunicado.

Se trata del segundo refuerzo del vigente campeón de Europa para la temporada que está a punto de comenzar, junto al del portero internacional Lucas Chevalier, procedente del Lille.