PSG paga su falta de eficacia en Rennes y su liderato queda expuesto

A pesar de una infinidad de ocasiones, el Paris Saint-Germain perdió este viernes en la cancha del Rennes por 3-1, en el partido que abrió la 22ª fecha de la Ligue 1, lo que ofrece al Lens la posibilidad de recuperar el liderato.

El Lens retomará el control de la punta en caso de victoria el sábado en la casa del Paris FC.

Los hombres de Luis Enrique llegaron a ponerse adelante con un 1-2 gracias a un gol del Balón de Oro Ousmane Dembélé a veinte minutos del final, pero el PSG no pudo finalmente compensar los goles de Mousa Al-Tamari (34'), Estéban Lepaul (69') y de Breel Embolo (81').

El vigente campeón de Francia y de Europa disputará el martes la ida de los playoffs hacia octavos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco en el Principado monegasco.