PSG pide más colaboración a la Federación Francesa tras la lesión de Dembélé

Luego de las lesiones de Ousmane Dembélé y de Désiré Doué con los Bleus, el París Saint-Germain dirigió un correo a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para pedir "urgentemente" una mejor "coordinación médico-deportiva entre clubes y selección".

El PSG, que se verá privado de Dembélé entre seis y ocho semanas, y de Doué por alrededor de cuatro semanas, exige "urgentemente un nuevo protocolo más transparente y colaborativo" en torno a "la salud de los jugadores", anunció este domingo.

El vigente campeón de Europa asegura que "transmitió a la FFF elementos médicos concretos, antes incluso del inicio de concentración de la selección de Francia, sobre la carga de trabajo soportable y de los riesgos de lesiones de sus jugadores".

El PSG "lamenta que esas recomendaciones médicas no hayan sido tomadas en cuenta por el cuerpo médico".

Aunque el club de Luis Enrique reafirmó "su cariño a la selección francesa", "desea" que esos incidentes "graves y evitables" sirvan como punto de inflexión para garantizar "intercambios sistemáticos, documentados y recíprocos entre los cuerpos médicos de los clubes y de la selección".

El club parisino pidió, por último, el respeto de "un principio de precaución reforzado en la convocatoria y utilización de jugadores", especialmente cuando regresan de lesión.

Ese vínculo, "lo hemos tenido siempre con todos los clubes, evidentemente conocemos la situación de los jugadores", respondió el DT galo Didier Deschamps en el programa Téléfoot de la cadena francesa TF1.

El seleccionador "comprende" el enfado del PSG. "Si yo estuviese en el club tendría la misma sensación", explicó, pero recordó que "el riesgo cero no existe".

Como ejemplo de que los Bleus tienen en cuenta la opinión de los clubes, Deschamps tomó el ejemplo de William Saliba y Rayan Cherki, sobre los que Arsenal y Manchester City respectivamente habían anunciado lesiones.

El técnico insistió asimismo en "la sensación del jugador, que es muy importante", para asegurar que si Dembélé jugó contra Ucrania fue porque se sentía preparado.

Después de entrar en juego en la victoria de los Bleus ante Ucrania el viernes (2-0) en partido clasificatorio al Mundial 2026, Dembélé sufrió un desgarro en los isquiotibiales del muslo derecho.

Entró al descanso en lugar de Doué, con molestias en el gemelo derecho. Los dos jugadores abandonaron la concentración de los Bleus y Kingsley Coman fue llamado para reemplazarlos.

eba/ole/iga/pm