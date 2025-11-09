PSG recupera liderato en Ligue 1 tras victoria agónica en Lyon

El París SG se impuso 3-2 sobre la bocina ante un Lyon con un hombre menos -el argentino Tagliafico- en los últimos minutos, y recuperó el trono de la Ligue 1 francesa por delante de Olympique de Marsella y Lens, este domingo en la duodécima fecha.

Titular en lugar de Achraf Hakimi, que es baja para varias semanas, Warren Zaïre-Emery abrió el marcador para los parisinos (26'), pero Afonso Moreira no tardó en devolver las tablas al marcador (30'), antes de que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia diese una nueva ventaja al PSG (33').

A la vuelta de vestuarios, Ainsley Maitland-Niles permitió al Lyon reengancharse (50'), pero tras la expulsión de Nicolás Tagliafico (90+3'), el PSG se llevó los tres puntos con un remate de cabeza de Joao Neves (90+5') en un córner.

