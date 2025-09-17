PSG regresa a la Champions justo donde lo había dejado

El París Saint-Germain regresó justo donde lo había dejado. De la goleada para ganar la final de la Champions ante el Inter (5-0) a un plácido festín para abrir su defensa del título, 4-0 ante el Atalanta este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Marquinhos, el capitán que levantó la primera 'Orejona' en la historia del club, abrió la cuenta en el minuto tres en una jugada que exhibió el hambre renovado del grupo de Luis Enrique.

El central brasileño consiguió robar el balón prácticamente en el área rival, jugó con Bradley Barcola y Fabián Ruiz fue el encargado de servirle para que marcara.

Luis Enrique, al estilo rugby

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos se sacó un remate de nueve para encarrilar la noche ante la lejana mirada de Luis Enrique, por segunda vez consecutiva siguiendo el partido en la primera parte desde la tribuna para tener una mejor perspectiva del campo, como si de un técnico de rugby se tratara.

Si el primer gol fue una acción colectiva, en el segundo protagonizó un brillante solo el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39), con una arrancada desde la derecha y disparo imparable a la entrada del área.

El número 7 parecía descartado para el estreno en la Champions el domingo cuando salió cojeando por molestias tras media hora de juego en el triunfo 2-0 ante el Lens. Se recuperó en un tiempo récord y volvió por sus fueros.

Todavía en la primera parte, Barcola lanzó sin fuera ni precisión un penal (44) cometido por Yunus Musah sobre el omnipresente Marquinhos.

Chevalier, plácido debut

El Atalanta, que finalizó la primera parte sin disparar entre los tres palos, agitó su ataque con Lazar Samardzic y Nikola Krstovic supliendo a Daniel Maldini, el hijo de la leyenda milanista Paolo, y Charles de Ketelaere.

Pero poco cambió el panorama. En el 51 llegó el turno de Nuno Mendes, un puñal en la izquierda, capaz de sacar oro con un regate y un disparo imposible al primer palo tras un pase al hueco sin aparente peligro de Barcola.

A cinco días de que la capital francesa albergue la ceremonia del Balón de Oro, el PSG demostraba al planeta fútbol que sigue siendo la orquesta mejor afinada, capaz de conseguir que nueve de sus futbolistas estén entre los 30 nominados al gran premio individual, un récord.

Entre esos nominados, el portero Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City, empujado a salir tras el fichaje de Lucas Chevalier.

Única novedad en el once con respecto a la plantilla del curso pasado, el antiguo arquero del Lille realizó su primera parada a la hora de juego, ante un cabezazo de Mario Pasalic.

El PSG no forzó la máquina pero Gonçalo Ramos, el 'submarino' preferido de Luis Enrique, aprovechó un error grosero de la defensa para cerrar la goleada (90+1).

