PSG remonta desventaja de dos goles y gana Supercopa de Europa por penales ante el Tottenham

UDINE, Italia, 13 ago (Reuters) - El campeón europeo Paris St Germain remontó un 2-0 en contra el miércoles a cinco minutos del final para vencer 4-3 por penales al Tottenham Hotspur, ganador de la Europa League, en una dramática Supercopa de la UEFA. Cuando todo parecía perdido para PSG, el suplente Lee Kang-in descontó con un potente disparo a los 85 minutos del encuentro jugado en Udine, antes de que Goncalo Ramos se elevara para marcar de cabeza el gol del empate a los 94.

En su primer partido competitivo bajo la dirección del nuevo entrenador Thomas Frank, Tottenham abrió el marcador poco antes del entretiempo por intermedio del defensa Micky van de Ven. El equipo que terminó en el puesto 17 de la Premier League la temporada pasada, aumentó la ventaja en la segunda parte con un cabezazo del argentino Cristian Romero. La remontada en el final del PSG, que en mayo ganó su primera corona de la Champions League al vapulear 5-0 al Inter de Milán, forzó los penales. Mathys Tel y Van de Ven fallaron para Tottenham, mientras que Nuno Mendes marcó el penal decisivo para el PSG. Cuando el balón tocaba la red, los jugadores del PSG ingresaron al campo para celebrar. El elenco parisino se convirtió en el primer representante francés en levantar el trofeo.

Para el Tottenham, fue un comienzo amargo de temporada después de conquistar la Europa League en mayo tras superar 1-0 al Manchester United.

(Reporte de Tommy Lund en Gdansk, editado por Ed Osmond)