PSG rumbo a su pretemporada en Japón sin su estrella Mbappe

PARÍS (AP) — El Paris Saint-Germain partió el sábado a su gira de pretemporada en Japón sin el estelar delantero Kylian Mbappe, cuyo futuro con el club es incierto debido a una disputa con su contrato.

Mbappe le informó al club que no va a pedir la extensión de contrato de 12 meses, pero que iniciará la próxima temporada con el campeón francés.

EL PSG dejó fuera al delantero francés de su equipo de 29 jugadores que viajó a Japón para enfrentar al Al Nassr de Arabia Saudí, al Cerezo Osaka de Japón y al finalista de la Liga de Campeones Inter de Milán.

El equipo no quiere dejar ir a Mbappe como agente libre al final de la campaña e indicó el máximo anotador del Mundial 2022 firmará un nuevo acuerdo o lo venderán.

El jugador de 24 años le escribió al PSG sobre sus planes el mes pasado.

La noticia de la carta llevó a un frenesí de posibles canjes y que llevó a especulaciones de que Mbappe podría irse al Real Madrid, que ofreció 180 millones de euros (190 millones de dólares) por el delantero en el 2021.

Tras ver a Lionel Messi partir al Inter Miami al no tomar la opción de otro año, el PSG no quiere ver a Mbappe partir en la agencia libre al Madrid o cualquier otro club.

Mbappe quiere terminar la próxima temporada con el PSG y jugar con Francia los Juegos Olímpicos —una petición que necesita ser aprobada por la Federación de Fútbol Francés y el club.

Si el club y jugador dejan que expire el contrato, el PSG podría perder una cifra de transferencia que podría exceder el récord mundial de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que pagaron al Barcelona por Neymar hace seis años.

Pero si Mbappe se va como agente libre, podría llevar a firmar por una gran suma si el Madrid no tiene que pagar la tarifa de transferencia al PSG.

