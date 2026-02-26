PSG sigue vivo en Champions, pero con su aura de campeón cada vez más diluida

El PSG, clasificado a octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles tras una igualada eliminatoria ante el Mónaco (3-2; 2-2), ya no es favorito para revalidar el título continental después de sus últimas actuaciones, aunque aún está a tiempo de cambiar la tónica

Una presión pusilánime, combinaciones de pases poco acertadas, problemas en la definición: la versión ofrecida en el primer tiempo ante el conjunto monegasco en el Parque de los Príncipes es una de las más pobres del equipo de Luis Enrique esta temporada. Y eso a pesar de lo mucho que había en juego tras la exigua victoria en la ida 3-2

En lo que va de 2026 el PSG ha cuajado otros partidos decepcionantes, como las derrotas ante Sporting en Lisboa o en Rennes (Ligue 1), o el empate ante Newcastle

Para encontrar la explicación del paso atrás dado por equipo parisino quizá haya que remontarse a las apenas tres semanas de vacaciones que pudieron disfrutar los jugadores desde la final perdida en el Mundial de Clubes a mediados de julio y la Supercopa europea ganada en agosto ante el Tottenham

Las lesiones sufridas por varios jugadores clave (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Marquinhos) en la primera parte de la temporada pueden interpretarse como una consecuencia de la acumulación de partidos y de la falta de descanso, y motivaron además que el técnico no pudiera dosificar su plantel para que llegue en un pico físico al tramo decisivo del curso

"Es una temporada particular. Tuvimos muchos lesionados, es importante contar con todo el equipo", subrayó Luis Enrique. Aunque matizó: "En nuestro caso no es una excusa"

Porque el propio técnico español había colocado alto el listón al mostrar su deseo de que el reinado del PSG se extendiese en el tiempo, como en el pasado hicieron el AC Milan de Arrigo Sacchi o el Barcelona de Pep Guardiola

Los títulos en la Supercopa de Europa, en la Copa Intercontinental y en el Trofeo de Campeones (Supercopa francesa), todos ellos con mucho suspense, hicieron relucir el carácter del equipo. ¿Pero bastará con eso ante el FC Barcelona o el Chelsea, sus dos posibles rivales en octavos de Champions?

Por el momento, la visita el sábado a Le Havre (13º) en la 24ª fecha de la Ligue 1 se presenta propicia para recuperar sensaciones positivas y consolidar el liderato reconquistado la semana pasada

Para el Lens (2º), su viaje a Estrasburgo (7º) la víspera presenta muchos más peligros. Los Sangre y Oro vienen de perder en casa ante el Mónaco (3-2), mientras que los alsacianos mostraron su potencial al cortar la racha victoriosa del Lyon (3-1)

El conjunto lionés (3º) cerrará la jornada el domingo visitando al Olympique de Marsella (5º) de Habib Beye, mientras que Antoine Kombouaré debutará al frente del banquillo del Paris FC ante el Niza

Con el cuarto presupuesto de la Ligue 1, el Paris FC de la familia Arnault y de Red Bull aspiraba a algo más que el 15º puesto que ocupa actualmente con seis puntos por encima de la zona de descenso

-- Programa de la 24ª jornada de la Liga 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Estrasburgo

Lens

- Sábado:

(16h00 GMT) Rennes

Toulouse

(18h00 GMT) Mónaco

Angers

(20h05 GMT) Le Havre

Paris Saint-Germain

- Domingo:

(14h00 GMT) Paris FC

Niza

(16h15 GMT) Lille

Nantes

Lorient

Auxerre

Metz

Brest

(19h45 GMT) Marsella

Lyon

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 54 23 17 3 3 52 19 33

2. Lens 52 23 17 1 5 44 20 24

3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14

4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5

6. Rennes 37 23 10 7 6 37 35 2

7. Estrasburgo 34 23 10 4 9 39 30 9

8. Mónaco 34 23 10 4 9 38 36 2

9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4

10. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 23 8 5 10 22 28 -6

13. Le Havre 26 23 6 8 9 20 29 -9

14. Niza 24 23 6 6 11 30 43 -13

15. Paris Football Club 23 23 5 8 10 27 40 -13

16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16

17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18

18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30