PSG tiembla en Villa Park pero alcanza semifinales de Champions

El París Saint-Germain, que llegaba a Birmingham para defender el 3-1 cosechado en la ida de cuartos de final, perdió el martes 3-2 contra el Aston Villa pero logró avanzar a sus segundas semifinales de Champions consecutivas.

Los goles de Achraf Hakimi (11) y de Nuno Mendes (28) lanzaron a los parisinos pero el Aston Villa respondió con goles de Youri Tielemans (34), John McGinn (55) y Ezri Konsa (58).

Cuando los locales parecían abocados a la remontada, se toparon con los guantes del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, salvador para los suyos.

Así, el entrenador español Luis Enrique ha logrado ya como mínimo igualar el resultado de su primera temporada como entrenador del PSG en la máxima competición continental, con un plantel que ha perdido desde entonces a Kylian Mbappé pero que ha ganado en mentalidad y solidez.

En su camino a la final, el PSG podría reencontrarse con el Arsenal, verdugo del club francés en la fase de liguilla (2-0)... o con Mbappé, si el Real Madrid logra dar la vuelta el miércoles en el Bernabéu al 3-0 recibido en la ida en Londres.

- Villa Park apretó y casi ahogó -

Bradley Barcola, preferido a Désiré Doué en el once titular, no tardó en justificar la decisión técnica. El extremo colocó desde la banda izquierda un pase raso que buscaba a Ousmane Dembelé, pero el guardameta Emiliano Martínez y el central Pau Torres no se entendieron en el despeje, dejando un balón muerto en el área. Achraf Hakimi, que llegaba en carrera, remató a bocajarro, dejando al 'Dibu' sin opciones.

De nuevo a la contra y tras plantarse en los alrededores del área, Dembelé optó por el pase hacia atrás para que Nuno Mendes ajustase un disparo al palo izquierdo, haciendo inútil una buena estirada del 'Dibu'.

Pese a que la eliminatoria estaba cuesta arriba, el Villa Park estuvo a la altura del escenario y apretó.

Sus jugadores respondieron con un disparo de Tielemans que entró en la portería parisina tras rebotar en el central ecuatoriano Willian Pacho.

El control del partido, hasta el descanso en manos de los parisinos, cambió de bando tras el paso por los vestuarios, y en apenas tres minutos, el Aston Villa puso a temblar al PSG.

- Donnarumma salvador -

Un potente latigazo lejano de McGinn (55) y un disparo ajustado de Konsa (58) acercaron al Villa a solo un gol de igualar la eliminatoria.

Pero entonces Donnarumma se vistió de héroe para frenar la sangría, con paradas clave a Marcus Rashford (57), a Tielemans (60) y a Marco Asensio (70). En el tiempo añadido, Pacho desvió el disparo de Ian Maatsen que habría enviado el partido a la prórroga.

El Aston Villa, que ganó la Copa de Europa en 1982, se despide así en cuartos de final en su regreso a la máxima competición europea desde 1983.

Para el París Saint-Germain estas serán sus cuartas semifinales en las últimas seis ediciones, y pese al temblor del martes, siguen pareciendo un serio candidato a alcanzar la final, algo que ya lograron en 2020.

