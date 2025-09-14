PSG vence al Lens (2-0) antes de su regreso a la Champions

A tres días de su entrada en liza en Liga de Campeones, el París SG prosiguió su camino inmaculado en Ligue 1 al derrotar al Lens 2-0 este domingo en el Parque de los Príncipes, en la 4ª fecha.

El delantero Bradley Barcola abrió el marcador gracias a un soberbio disparo en el minuto 15, antes de doblar la ventaja en el segundo tiempo con un tiro raso (15).

Pero la victoria parisina se vio ensombrecida por las lesiones de Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in y Lucas Beraldo.

Los vigentes campeones de Europa deberán afrontar sin Désiré Doué y Ousmane Dembélé el duelo del miércoles ante el Atalanta italiano.

