PSG vuelve a la cima en la liga francesa con un poco de ayuda de Mónaco

PARÍS (AP) — Paris Saint-Germain volvió a la cima de la liga francesa el sábado gracias a un favor del Mónaco, su rival en el repechaje de la Liga de Campeones

Désiré Doue, Bradley Barcola y Goncalo Ramos anotaron para que PSG goleara 3-0 al colista Metz y capitalizara la victoria previa de Mónaco por 3-2 sobre el anterior líder Lens

PSG se colocó dos puntos por delante de Lens con 11 jornadas por jugar

Lens había pasado a la cima el fin de semana anterior con una goleada 5-0 al recién ascendido Paris FC mientras que PSG cayó 3-1 en Rennes

Pero las esperanzas de Lens de una estadía prolongada en la cima recibieron un duro golpe el sábado, cuando desperdició una cómoda ventaja de dos goles y concedió tres a Metz después de la marca de la hora

Lens queda atónito

Odsonne Édouard anotó temprano con una volea para Lens y Florian Thauvin aprovechó el rebote después de que el arquero de Monaco, Philipp Köhn, solo pudo desviar un disparo al inicio de la segunda mitad

Sin embargo, eso fue lo mejor que consiguió el equipo local

El delantero estadounidense Folarin Balogun marcó a los 62, Denis Zakaria empató a los 70 y Ansu Fati aprovechó otro error defensivo para poner el 3-2 dos minutos después

Fue una gran remontada para Monaco, que le ganaba el martes a PSG por 2-0 en el partido de ida de su repechaje de la Liga de Campeones, tras dos goles de Balogun, pero terminó perdiendo 3-2

La suerte de Lens quedó sentenciada cuando Saud Abdulhamid recibió una tarjeta por simular, en lugar de que le concedieran un penal que él consideró que le habían cometido

PSG responde

Metz debió temer una goleada cuando Doue anotó apenas a los dos minutos, después de que Warren Zaïre-Emery jugó un balón largo a la espalda de la línea de los defensores de Metz

Ramos jugó el balón a través del arco para que Barcola marcara el segundo de cabeza antes del descanso

El equipo local jugó a lo seguro después de eso. No intentó un disparo a puerta sino hasta que Ramos consiguió el tercero a los 77

Podría decirse que PSG pudo haber anotado más, pero se concentró en conservar energía para la cita del miércoles con Monaco para el partido de vuelta de su repechaje de la Liga de Campeones en París. El ganador se enfrentará a Barcelona o Chelsea en los octavos de final

También el sábado, el adolescente argentino Julián Vignolo anotó tarde como suplente para el Tolosa, situado a la mitad de tabla, empatara 1-1 con el recién ascendido Paris FC

