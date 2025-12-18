PSG y Barcelona acaparan la escena

Una velada que contará con la presencia del astro portugués Cristiano Ronaldo y consagrará a los vencedores en cada rubro con el voto récord de más de 30.000 aficionados de todo el planeta que participaron en la elección.

Las listas oficiales de los candidatos en cada una de las nueve categorías fueron dadas a conocer hoy y CR7, máximo artillero histórico a nivel de selecciones y delantero del saudita Al-Nassr, es uno de ellos.

En su caso, el astro luso compite por el premio a "Mejor Jugador de Medio Oriente", al que también aspiran el francés Karim Benzema (Al-Ittihad), el argelino Riyad Mahrez (Al-Ahli) y el saudita Salem Al-Dawsari (Al-Hilal).

París Saint-Germain, flamante campeón de la Copa Intercontinental, domina esta edición con varios nominados.

entre ellos Luis Enrique al premio a "Mejor Entrenador" (junto con el italiano Enzo Maresca, del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes; el alemán Hans Dieter Flick, del Barcelona; y los españoles Mikel Arteta, del Arsenal, y Xabi Alonso, de Real Madrid).

Dos jugadores del equipo parisino, el francés Ousmane Dembelé (ganador este año del Balón de Oro) y el portugués Vitinha, compiten por el premio a "Mejor Jugador" junto con el francés Kylian Mbappé, del Real Madrid; los brasileños Raphinha y Lamine Yamal, compañeros de equipo en Barcelona, club en el que milita su compatriota Aitana Bonmatí.

La ganadora del Balón de Oro femenino y del premio The Best de la FIFA en 2023, 2024 y 2025, disputará el "Globe Soccer Awards" a "Mejor Jugadora" por tercer año consecutivo también.

Esta vez lo hará junto con su compatriota y compañera de equipo Alexia Putellas, la inglesa Alessia Russo, jugadora del Arsenal en el que también milita la española Mariona Caldentey, postulada junto con la haitiana Melchie Dumornay, del Olympique Lyon.

Barcelona y Arsenal compiten, además, con Chelsea y con Juventus por el premio "Mejor Equipo Femenino", en tanto que en el rubro "Mejor Equipo Masculino" lo harán Barcelona, Chelsea, París Saint-Germain, Liverpool y el brasileño Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores de América.

Vitinha y Joao Neves, del PSG, están nominados al premio como "Mejor Mediocampista" junto con el español Pedri, del Barcelona, y los ingleses Jude Bellingham y Cole Palmer, que militan en Real Madrid y en Chelsea, respectivamente.

Mbappé, Raphinha y Yamal, en tanto, compiten por el premio al "Mejor Delantero" con Dembelé y con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, su compañero de equipo en el PSG, mientras que por el premio al "Jugador Revelación" lo harán el turco Kenan Yildiz, de Juventus, su compatriota Arda Guler, de Real Madrid, junto con el francés Desiré Doué y el portugués João Neves, compañeros en PSG. (ANSA).