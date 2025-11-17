PSG y Mbappé se reclaman mutuamente compensaciones millonarias ante tribunal laboral francés (AFP)

París Saint-Germain reclama a su exestrella Kylian Mbappé 180 millones de euros (US$208 millones) como compensación por un traspaso frustrado al club saudita Al Hilal en 2023, según argumentaron los abogados del club este lunes ante un tribunal laboral francés.

La demanda del club, en litigio con el futbolista desde el verano de 2023, responde a los 240 millones de euros (US$278 millones) reclamados por Mbappé, que denuncia acoso laboral en sus últimos meses en el club parisino y el tipo de contrato que lo vinculaba al PSG.

Este litigio ha envenenado durante mucho tiempo las relaciones del ahora atacante del Real Madrid con su antiguo club.

El PSG apartó al futbolista del grupo profesional al inicio de la temporada 2023-24, ya que deseaba cumplir su contrato hasta mediados de 2024, sin prolongarlo.

Mbappé finalmente fue reincorporado después de la primera jornada del campeonato.

El PSG asegura que esta reincorporación se realizó tras un acuerdo entre ambas partes que estipulaba que el jugador debía renunciar a una parte de las sumas adeudadas al final de su contrato, para preservar la salud financiera del club.

París Saint-Germain denuncia además que el jugador declinó en 2023 una oferta del club Al Hilal por 300 millones de euros (US$347 millones).

El capitán de los Bleus se marchó finalmente al Real Madrid a mediados de 2024 al término de su contrato y sin indemnización de transferencia para el PSG.

Ahora le reclama 55 millones de euros (US$63,7 millones) en primas y salarios impagados, afirmando por el contrario que no existió ningún acuerdo para renunciar a ellos, según su entorno.

Pero la suma adeudada por el club al jugador ascendería a un total de 240 millones de euros, según sus abogados.

Estos piden que el tribunal recalifique el tipo de contrato del jugador —de temporal a indefinido— y tenga en cuenta los perjuicios sufridos.

La decisión del tribunal laboral se espera dentro de varias semanas, en una fecha por determinar.

bat-lh/tjc/mcd