PSOE-A espera que Moreno "pague en las urnas y los juzgados" por "poner en riesgo vidas" con el "colapso" sanitario

SEVILLA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - El PSOE-A ha expresado este martes, a través de su portavoz adjunta en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, su deseo de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "pague en las urnas y en los juzgados" por "poner en riesgo vidas" de andaluces como consecuencia del "colapso" generado en el sistema sanitario público de la comunidad autónoma durante sus años de gobierno.

En una atención a medios ante el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, la parlamentaria socialista ha cargado contra el presidente de la Junta al hilo de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, por los que "la Fiscalía ha decidido investigar a Moreno Bonilla por poner en riesgo la vida de las mujeres andaluzas", según ha aseverado Ángeles Férriz antes de subrayar que "el Defensor del Pueblo también ha decidido iniciar una investigación de oficio ante este escándalo sin precedentes de la sanidad andaluza".

"Y las mujeres afectadas están planteando una denuncia colectiva", según ha puesto de relieve también la representante del PSOE-A, que en este contexto ha tildado de "increíble" que Juanma Moreno "esté más preocupado en salvarse él que en salvar a las mujeres", según se desprende --ha abundado-- de la "escalada de mentiras" iniciada por el Gobierno andaluz, que "no tienen fin".

Así, Ángeles Férriz ha criticado que, sobre este asunto del cribado de cáncer de mama, desde la Junta "empezaron diciendo que eran tres o cuatro casos, así como quitándole importancia; después, cuando descubrimos que no eran tres ni cuatro vidas, sino que eran más, dijeron que era manipulación, que estaban manipulando las mujeres; después, que era más bien un error de comunicación; después salieron a pedir disculpas y a decir que iban a poner un buzón, que existe desde hace años, donde las mujeres habían volcado las reclamaciones a las que no le habían hecho ni puñetero caso", ha continuado relatando la portavoz socialista.

Ha subrayado que, posteriormente, desde el Gobierno de Moreno "decidieron que había que tener un circuito preferente, que ya existía, puesto que hay un protocolo legal que no han cumplido, que dice que te tienen que dar la información" sobre la mamografía realizada "en 15 días, y te tienen que mandar pruebas complementarias o un tratamiento en 30".

MORENO QUIERE LIMPIAR SU IMAGEN FOTOGRAFIÁNDOSE CON NIÑOS CON CÁNCER

Ángeles Férriz ha criticado que, después, "en otra salida de tono sin precedentes, el presidente de la Junta de Andalucía decidió que no se le había comunicado a las mujeres una sospecha de cáncer por si les generaba ansiedad", y posteriormente, siguiendo "la escalada sin precedentes de mentiras" de Moreno, este pasado lunes protagonizó "el acto más miserable que se conoce en política", que fue irse "a Almería a hacerse fotos con niños con cáncer para intentar limpiar su imagen".

Férriz ha censurado la "ruindad política" de ese gesto de Moreno, de quien ha denunciado que "le llega la porquería hasta el cuello, porque hay medio millón de niños sin pediatra en Andalucía, hay UCI —unidades de cuidados intensivos— pediátricas en esta tierra sin enfermeras suficientes para atender a los niños; enfermeras con ataques de ansiedad y de pánico", y porque el presidente de la Junta "le ha negado el apoyo médico a madres y padres que tenían hijos con enfermedades crónicas y que estaban en paliativos".

La portavoz socialista ha aseverado que "da igual lo que haga el presidente para intentar limpiar su imagen", porque "la porquería le llega hasta el cuello" al Gobierno del PP-A, y lo que ha sucedido "no son casos aislados, errores puntuales o informáticos, no es manipulación", sino que "es el colapso del sistema sanitario provocado por el señor Moreno Bonilla, que ha estado más preocupado en forrar a unos cuantos a costa de nuestra salud y de nuestras vidas", según ha enfatizado Ángeles Férriz.

Ha añadido que "todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud" (SAS) de la etapa de gobierno de Moreno están "en los tribunales", y también la actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, "tiene que declarar en los juzgados" en el marco de la investigación por presuntos contratos fraudulentos del SAS siguiendo el procedimiento de emergencia aplicado durante la pandemia de Covid-19.

Ángeles Férriz ha incidido en denunciar que, como presidente de la Junta, Juanma Moreno "no ha parado de destinar dinero de la sanidad pública a la privada", y "tiene que dar muchísimas explicaciones" en el Parlamento andaluz "y a la ciudadanía", tras lo que ha avisado de que desde el PSOE-A no van a "parar hasta que se sepa toda la verdad que llevamos denunciando años".

"Y la verdad es que en esta tierra hay dos millones de andaluces en listas de espera", y que "el sistema ha colapsado porque se ha saqueado la sanidad pública sin piedad durante años", con el "resultado" de "poner en riesgo la vida y la salud de las personas", según ha sentenciado para subrayar en ese sentido que "en esta tierra muere gente sin diagnóstico y tratamiento a tiempo, y el único culpable se llama Moreno Bonilla", ha aseverado.

A preguntas de los periodistas, la representante socialista ha dicho no tener "la más mínima duda de que el cribado de cáncer de mama no es el único donde se producen retrasos y donde no se está llamando a la gente para las pruebas diagnósticas o complementarias" derivadas de los resultados de la prueba inicial, y en ese punto ha advertido de que "tenemos los móviles rebosando de casos de cáncer de cérvix, de colon, de pulmón", que podrían estar en una situación similar, algo que Ángeles Férriz ha insistido en vincular al "colapso del sistema sanitario" andaluz.

El PSOE-A está "recopilando información" de distintos cribados

"Alguien tiene que pagar por esto, y yo espero que el señor Moreno Bonilla pague esto en las urnas y en los juzgados", ha incidido en reclamar la parlamentaria socialista, quien, a la pregunta de si el PSOE-A se va a dirigir a la Fiscalía como van a hacer otros partidos políticos por este caso, ha respondido que los socialistas lo que están haciendo ahora es "recopilando el volumen de información que estamos recibiendo, no solo del cáncer de mamá, sino de otras patologías y de otros cánceres también graves donde la vida de la gente está en riesgo".

Además, ha apuntado que "estamos esperando y respetando los tiempos de las mujeres" afectadas por lo sucedido con el cribado de cáncer de mama, "que han anunciado que estaban planteándose una denuncia colectiva", y en todo caso ha querido dejar claro que, "sin duda, estamos y vamos a tomar todas las acciones que estén en nuestras manos legales, porque esto no puede pasar, como pretende el señor Moreno Bonilla, pidiendo disculpas, dando una palmadita y que el problema pase", ha añadido.

En esa línea, ha concluido subrayando que Moreno "ya está en los juzgados por destinar dinero a la privada con contratos de emergencia cuando no había emergencia" por la pandemia de Covid-19, y por "trocear contratos para dárselos a quien le daba la gana, como le daba la gana y cuanto le daba la gana", y ha expresado su esperanza en que "el daño que le han hecho a la salud y a la vida de los andaluces" desde el Gobierno del PP-A "lo paguen en las urnas y en los juzgados".