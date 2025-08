PSOE-A subraya que no tiene "ningún miedo" a la fecha de las elecciones que Moreno convocará "cuando a él le interese"

SEVILLA, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, cree que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), convocará las próximas elecciones autonómicas --que tocarían en junio de 2026-- "cuando a él le interese", y no en función del interés de los andaluces, si bien advierte de que en el PSOE andaluz no tienen "ningún miedo" sobre la fecha final de esos comicios. Así lo ha trasladado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha sostenido que Moreno "está jugando a la especulación constante" acerca de la fecha de las próximas andaluzas, y "todo el mundo sabe que va a convocar las elecciones cuando a él le interese, y no cuando le interese a Andalucía". En todo caso, ha subrayado que en el PSOE-A no tienen "ningún miedo" acerca de cuándo se celebren, porque los socialistas andaluces están "preparados absolutamente para cuando se pulse el botón" de la convocatoria de elecciones, algo que compete al presidente de la Junta, que es por tanto quien "tiene que dar las explicaciones" correspondientes al respecto, según ha remarcado. María Márquez ha afeado que por parte de Moreno se pueda "jugar y especular" con "una cosa tan importante como una convocatoria electoral", y ha apuntado que "parece que está intentando tenernos entretenidos para que estemos hablando de eso". "LA MEJOR ENCUESTA SON LOS OJOS DE LOS ANDALUCES" Por otro lado, preguntada por las encuestas publicadas por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) y por medios de comunicación que en los últimos meses han coincidido en vaticinar una nueva victoria del PP-A en las próximas elecciones andaluzas, la dirigente socialista ha subrayado que "las encuestas decían que Pedro Sánchez, después del 23 de julio (de 2023) --fecha de las últimas elecciones generales--, no iba a seguir siendo presidente del Gobierno de España, y nada más lejos de la realidad". En ese sentido, ha relativizado el valor de las encuestas, "especialmente las que hace el Gobierno de Andalucía a través del Centro de Estudios Andaluces", que, según ha opinado, "es un examen" que el propio Juanma Moreno "se pone a sí mismo, donde él escribe las preguntas y las respuestas". Frente a ello, ha señalado que los socialistas andaluces consideran que "la mejor encuesta es el pulso diario que tenemos de los andaluces y los ojos de los andaluces, cuando nos miran y nos dicen que tienen un problema, que no encuentran una respuesta en el sistema sanitario público" andaluz, o que llevan "más de 600 días esperando la ayuda de la dependencia". "Para nosotros, ese es el mejor termómetro y la mejor encuesta, y eso es lo que nos alienta y alimenta la acción de trabajo que hacemos todos los días", ha aseverado la 'número dos' del PSOE-A.

