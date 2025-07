PSOE-A ve en la bilateral con Cataluña un "ejemplo del diálogo" del Gobierno con CCAA y descarta que genere agravios

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha incidido este lunes en descartar que vaya a haber comunidades autónomas que se puedan considerar "agraviadas" en virtud de los acuerdos que el Gobierno central alcance con la Generalitat de Cataluña, y ha valorado la reunión de la comisión bilateral entre estas dos últimas administraciones convocada para este lunes, 14 de julio, como "un ejemplo más del diálogo y de la mano tendida que tiene el Gobierno de España con todos los territorios". Así lo ha apuntado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios en Algeciras (Cádiz), y a preguntas de los periodistas a propósito de las críticas que desde el Gobierno andaluz del PP-A se están trasladando en relación a la propuesta de financiación singular para Cataluña que se abordará en dicha reunión bilateral. María Márquez se ha remitido al respecto a lo dicho por la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el mitin que protagonizó este pasado sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde dijo "con toda la claridad" que, "mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España, no va a haber ningún territorio agraviado" ni "ningún ciudadano agraviado por el código postal" en el que viva, "por ser de una comunidad autónoma o de otra". "Por cierto, todo lo contrario de lo que está pasando en Andalucía", donde, según ha apostillado la representante socialista, se están dando esas circunstancias "por las políticas de privatización, por ejemplo, de la sanidad pública" que, en palabras de María Márquez, está aplicando el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno. En ese punto, María Márquez ha aludido al caso de "pacientes enfermos de cáncer" que tienen que "desplazarse más de 100 kilómetros porque les han quitado el servicio de oncología", y ha subrayado que en esos casos sí se producen "agravios entre territorios y entre pueblos y ciudades por las políticas de privatización de Moreno Bonilla", según ha incidido. Volviendo a la reunión de la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña, la 'número dos' del PSOE-A ha sostenido que es "un ejemplo más del diálogo y de la mano tendida que tiene el Gobierno de España con todos los territorios", así como ha proclamado que "no va a haber un territorio de primera y uno de segunda". En ese punto, ha recordado además la propuesta de "quita de la deuda" que lanzó el Ministerio de Hacienda a principios de este año y de la que Andalucía resultaba "la comunidad más beneficiada", porque le permitía quitarse "casi la mitad" de su deuda, pero el presidente de la Junta "ha dicho que 'no'" a esa propuesta "simple y llanamente porque es el Gobierno de España, del PSOE, de Pedro Sánchez, quien la pone encima de la mesa", según ha lamentado María Márquez, que ha concluido señalando que lo que tendría que hacer Juanma Moreno es dedicarse "menos" a "confrontar y criticar", y más a "dar la cara en Andalucía" y "defender de verdad los intereses de los andaluces", ha zanjado.

