PSOE acusa al PP de utilizar "de forma obscena" la violencia de género tras los fallos en las pulseras antimaltrato

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha acusado este martes en el Senado al PP de utilizar "de forma obscena" la violencia de género tras los fallos en las pulseras antimaltrato.

"Tenemos que mostrar la profunda tristeza que sentimos hoy ante un Partido Popular que usa de forma obscena la violencia estructural que padecemos las mujeres", ha indicado la senadora del PSOE Carmela Silva en declaraciones a medios en la Cámara Alta antes de celebrarse la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, la socialista ha apuntado que al PSOE le "preocupa" los "bulos" y "mentiras" del PP.

"Nos preocupa el discurso hiperventilado que hoy le hemos escuchado a la portavoz del Senado en la Cámara Alta", ha agregado sobre las palabras de la Alicia García, que ha pedido el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y una auditoría independiente sobre lo ocurrido con los dispositivos.

También ha mostrado "preocupación" por "la desconfianza y el miedo que se está generando en las mujeres víctimas de violencia machista y también el empoderamiento que este tipo de discursos provoca a los violentos".

‘POPULARES’, "CÓMPLICES DEL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA MACHISTA"

Igualmente, Silva ha dicho que "provoca indignación" que acudan a la Comisión del Senado consejeros del PP que gobiernan en sus comunidades con Vox y que "se han convertido en cómplices del negacionismo de la violencia machista".

En esta misma línea, ha dicho que las mujeres "no le deben nada" al PP porque "nunca han legislado".

Así, ha añadido que ha sido el PSOE quien "ha puesto en marcha todas las políticas de igualdad".

Finalmente, ha reclamado "que se aclare todo lo que haya que aclarar, que se mejore todo lo que haya que mejorar, pero que no se ponga en duda la protección de las mujeres".

"Ustedes saben que hay comisiones, tanto en el Congreso como en el Senado, para que la ministra de explicaciones.

Lleva todos estos días en todos los medios y claro que la ministra también lo hará", ha apuntado preguntada específicamente sobre si Redondo dará explicaciones este jueves para abordar las pulseras telemáticas antimaltrato.

No obstante, la previsión es que sea la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, la que comparezca en el Congreso este jueves para dar las oportunas explicaciones, tal y como aseguraron a Europa Press fuentes ministeriales este lunes.