PSOE defiende el entendimiento con Bildu y rechaza la reacción de la derecha al comunicado de Otegi sobre ETA

Batet denuncia que el Parlamento está "dominado en exceso por estrategias frentistas" y pide "diálogo para tomar decisiones"

MADRID, 19 Oct. 2021 (Europa Press) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido este martes que su formación tiene la obligación de buscar el entendimiento con todas las formaciones que han sido elegidas en las urnas para impulsar medidas legislativas, como los Presupuestos, tras ser preguntado sobre si el comunicado del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, allana la relación con la Izquierda Abertzale y facilitará acuerdos.

A este respecto, Gómez ha reivindicado la apuesta por el "diálogo, la democracia y el entendimiento" del PSOE, y ha criticado que la derecha siga instalada en una "política de odio y confrontación", apelando a ETA constantemente, a pesar de que ya han pasado 10 años desde el fin de la banda terrorista.

"Vemos con máxima preocupación como la derecha de este país apela una vez sí y otra también a ETA, y no respeta esa máxima de que cuando apelábamos al diálogo, la voluntad de la ciudadanía se refleja en las urnas, y los grupos en el Congreso han sido votados por la ciudadanía", ha explicado en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

En este sentido, ha asegurado que mientras la derecha está "en el odio y la confrontación", el PSOE está "en otro escenario: el de la democracia, el diálogo y el entendimiento". "En eso va a estar el PSOE y el Grupo Parlamentario", ha afirmado, tras ser preguntado en concreto sobre si esas palabras de Otegi pueden facilitar acuerdos con Bildu.

El portavoz socialista no ha mencionado al partido de Otegi en su intervención, pero sí ha señalado que el PSOE "tiene la enorme obligación de impulsar medidas legislativas", como los Presupuestos, y que, para ello, trabaja desde la búsqueda del entendimiento.

Asimismo, Gómez ha recordado que el PSOE siempre ha defendido la democracia, el diálogo y la política y, en este sentido, celebran el comunicado de Otegi, como ya explicó este lunes el ex lelehendakari y dirigente socialista Patxi López.

Eso sí, el portavoz parlamentario también ha dejado claro, al igual que hiciera López, que el PSOE está la lado de las víctimas, ya que los propios socialistas también sufrieron "en primera persona" el terrorismo de ETA.

"Desde esa perspectiva, nos encontramos en un escenario donde tenemos que trabajar en la memoria, con medidas que supongan un muro contra lo que sucedió; con memoria de saber lo que ha sucedido y desde la responsabilidad", ha ahondado.

No obstante, ha apostillado que lo que no se puede hacer constantemente en política es estar "instalado en el odio y la confrontación", porque eso lo único que hace es generarle "confusión" a la ciudadanía. Por ello, en el PSOE está, según ha remarcado, en el "diálogo y el entendimiento".

Optimista en la negociación con el pp para la renovación de órganos

Gómez también ha defendido la apuesta del PSOE por el diálogo en lo que se refiere a la negociación con el PP para renovar los órganos constitucionales con mandato caducado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha asegurado el hecho de que ya se estén sentando con el PP "invita al optimismo".

"Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad. Toda la oposición que quieran y más pero hay que respetar la Constitución", ha señalado previamente, tras destacar que con el pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas se ha demostrado que "cuando hay voluntad política" y se deja a un lado "la táctica" son capaces de entenderse.

El portavoz no ha querido dar detalles del estado de esas negociaciones ni avanzar ningún nombre de los candidatos que propondrá el PSOE para renovar los órganos mencionados. "No vamos a entrar en la especulación, no estamos en esas, estamos en actuar con responsabilidad, en dialogar con el PP, como siempre, atendiendo al mandato constitucional, desde el máximo respeto al funcionamiento de la Cámara", ha apostillado.

Por otra parte, preguntado por la derogación de la reforma laboral, Gómez ha avisado de que "es un error" instalarse en el debate de "reforma sí, o reforma no", y ha defendido que lo que se debe hacer es "entrar en el objeto real de lo que provoca una contrarreforma".

Así, ha asegurado que el propósito del PSOE a este respecto es "dar un giro a la realidad del mercado laboral", desde el diálogo social, incorporando a todos los agentes, y priorizando la protección al trabajador.

"La realidad determina que necesitamos afrontar un desafío, un diálogo y vertebrar un nuevo marco de relaciones laborales. Lo que pretende el grupo parlamentario socialista es afrontar un debate que permita establecer un nuevo marco de relaciones laborales que beneficie al conjunto del tejido productivo, al conjunto de trabajadores, a la vanguardia de los países en el marco de la UE", ha ahondado.

Gómez también ha defendido el compromiso del PSOE de legislar para abolir la prostitución y "que sea una realidad en esta legislatura lo antes posible", pero no ha querido aclarar si la iniciativa partirá del Gobierno o la cuestión se dejará en manos de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo.

Batet critica las "estrategias frentistas" en el parlamento

Gómez ha sido presentando en el desayuno informativo por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien ha aprovechado para hacer un llamamiento al diálogo y a la búsqueda de acuerdos en el Parlamento, tras criticar que en la actualidad está "dominado en exceso por estrategias frentistas".

En este sentido, ha asegurado que "el Parlamento es debate y diálogo, pero no en el vacío", sino "diálogo para tomar decisiones" y para "construir políticas efectivas". "Sobre las espaldas del portavoz, sobre su capacidad de impulsar la convicción de los otros y la integración del máximo de posiciones, recae el peso de la construcción de mayorías y el aseguramiento de la gobernabilidad del país", ha señalado.

"Muchos esperamos de Héctor que abandere la cultura y la ética de la lealtad institucional y del sentido de lo común, del sentido de estado, y que consiga atraer a esa bandera a todos, al máximo de grupos", ha apostillado.