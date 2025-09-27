PSOE dice que PP ya no es un partido de Estado sino de “odio a Sánchez” y avisa a Feijóo de que así no ganará elecciones

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha lamentado este sábado que el PP haya "dejado de ser un partido de Estado" para convertirse uno de "odio a Pedro Sánchez" y ha avisado a su líder, Alberto Núñez Feijóo de que, "con el odio no se ganan unas elecciones".

Así lo ha dicho en una entrevista al programa Parlamento de 'Radio Nacional', recogida por Europa Press, en la que subraya que "por mucho que haya un ruido de que la legislatura está agotada", los grupos del Gobierno han aprobado ya 43 leyes, el país crece económicamente y "las cosas están saliendo en positivo".

En este contexto, cuando se le pregunta quién le quita más el sueño al PSOE ante la negociación presupuestaria si Junts, Podemos o ERC, la dirigente socialista se desmarca con que lo que a ella le inquieta son "las injusticias" y que el PP está tan "mimetizado" con la "ultraderecha" que "ya no hay dónde distinguirlos".

"El PP no es que sea un partido de Estado, sino que es un partido de odio totalmente contra el presidente del Gobierno", se ha quejado. "A mí lo que me quita el sueño es que no seamos capaces de encontrar un PP que se dice de centro y que ahora mismo, obsesionado con llegar a la Moncloa, lo único que hace es atacar a Pedro Sánchez", ha abundado Mínguez.

RUMORES DE QUE SE EQUIVOCARON EN EL PP

En su opinión, el PP ha "colapsado" en materia económica, en la gestión de las competencias autonómicas y en su "mimetización" con Vox porque le faltan "esos votos para llegar a La Moncloa" y Feijóo "no manda" en su partido, sino que lo hacen las tres "as": (José María) Aznar, (Isabel Díaz) Ayuso, y (Santiago) Abascal, que le marcan la agenda".

"Ya hay bastantes rumores de que piensan que se equivocaron con el señor Feijóo. El presidente esta semana nos ha dicho que se va a presentar a la reelección en el año 2027. Seguro que tenemos un candidato que es Pedro Sánchez pero no sé si al otro lado estará el señor Feijóo y ese es su gran problema", ha incidido la portavoz.

Respecto a la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Mínguez se ha mostrado convencida de que tanto este caso como el que afecta al hermano de Sánchez, van a quedar "en nada". A su juicio, después de 18 meses de instrucción del juez Juan Carlos Peinado "hasta la opinión está viendo que no hay nada".

"No sé cuántas veces le han tenido que parar los pies al juez Peinado", ha deslizado, recordando que le han "tirado para atrás" varios trámites, como su intento de imputar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que frenó el Supremo.

"A MÁS EMPLEO, MÁS CABREO"

Mínguez ha dado por hecho que la "verdad saldrá a la luz" y se verá que "lo que hay es un intento de desgastar, desprestigiar y hacer daño al presidente Gobierno". "Hay una determinada casta que no soporta que a nuestro país le vaya bien y cuando más empleo, pues más cabreo", ha resumido.

Además, ha denunciado lo que considera una "doble vara de medir" y ha rechazado que se diga que el de Sánchez es el Gobierno "más corrupto de la historia" pues, a su juicio, ese título le correspondería al de José María Aznar o al de Mariano Rajoy.

El primero por todos los ministros que acabaron en la cárcel y el segundo porque fue el gobierno "de la Gürtell, la política y la hacienda patrióticas".

"Hay toda una política de desgaste, de bulos y de mentiras alrededor del presidente del Gobierno, que lo único que genera es esta situación de odio y de desprecio.

Ese es el programa de Gobierno del señor Feijóo, un programa que solo se presenta con el odio, y oiga, pues con el odio no se ganan unas elecciones", ha advertido.

Por último, se ha referido al anuncio de Sánchez de que ya tiene hablado tanto con su familia como con su partido que volverá a optar a la reelección en 2017.

Según Mínguez, "está más que demostrado que la militancia está detrás" de Sánchez y que a España "le va bien" con él en la Moncloa.

"Ahí están los datos y tiene el respaldo de la militancia. Sin ninguna duda, se le quiere mucho", ha concluido.