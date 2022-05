PSOE: El pacto del catalán con ERC, Junts y los comunes cumple con la sentencia del TSJC del 25 por ciento

Afirma que no hay acuerdo para modificar a la Jefatura del Estado y que este asunto no entra dentro de las preocupaciones de los ciudadanos

MADRID, 25 May. 2022 (Europa Press) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado este miércoles que la proposición de ley en defensa del catalán en la escuela cumple con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fija impartir el 25 por ciento de las clases en castellano en las escuelas catalanas.

Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y los comuns han pactado una proposición de ley en defensa del catalán en la escuela que deja al castellano sin el 25 por ciento que había fijado el TSJC y se impartirá según decidan los centros

Sicilia ha señalado que están "convencidos" de que cumplen con la resolución del Tribunal y que no van a estar "en ningún acuerdo que no cumpla con las resoluciones judiciales", ha avisado Sicilia al ser preguntado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre si su partido había desistido de cumplir el porcentaje fijado por el TSJC. Además, ha afirmado que "una vez que se ponga en marcha" se verá cómo los alumnos de Cataluña terminan sus estudios dominando tanto la lengua catalana como el castellano.

"Si no fuera así mis compañeros del PSC no estarían en el acuerdo. Si han posibilitado el acuerdo y han estado en él son conocedores de que ese acuerdo cumple la sentencia. No vamos a estar en ningún acuerdo en el que no se cumple con las resoluciones judiciales", ha trasladado sobre el cumplimiento de la sentencia.

Con todo, ha celebrado que, a su juicio, este acuerdo consiga que "por fin" la lengua, "algo tan importante como la cultura y la formación de los niños", salga de la confrontación política.

El gobierno cumplió con la legalidad en los indultos

Por otro lado, Sicilia ha defendido que el Gobierno cumplió "escrupulosamente" con la legalidad y la utilidad a la hora de conceder los indultos a los líderes independentistas que se encontraban en prisión.

Así se ha expresado el portavoz socialista al ser preguntado sobre la decisión del Tribunal Supremo (TS) que, al contrario de lo que decidió el pasado mes de enero, ahora ha aceptado los recursos planteados entre otros por el PP, Vox y Ciudadanos, y va a revisar esos indultos.

Para Sicilia, la revisión del TS "no quiere decir que estén mal dados" y que lo que va a hacer es comprobarlos bajo la petición de partidos políticos que "utilizan la confrontación". "¿Cuál es la situación de Cataluña ahora mismo y cuál era en 2017?", se ha preguntado, al tiempo que ha apuntado que los indultos han contribuido a la convivencia catalana.

No hay consenso para cambiar el modelo de monarquía

Sobre las propuestas para modificar el modelo de la Jefatura del Estado tras la visita del rey emérito a España, Siclia ha afirmado que "todo" lo que se refiere a tocar el título de la corona requiere acuerdos que "en este momento no se dan".

Sin embargo, Sicilia ha apuntado que quien quiera plantear otro modelo tiene que decir una propuesta "de manera detallada y sin llevar a engaños", aunque ha insistido que no hay acuerdo para modificar a la Jefatura del Estado y que, además, este asunto no entra dentro de las preocupaciones de los ciudadanos.

Sicilia ha celebrado los esfuerzos de la Casa Real y de Felipe VI por "modernizar" la institución y darle "más transparencia" y no ha entrado a valorar la visita del emérito porque considera que no compete al Gobierno y que son viajes que forman parte de la vida privada del exmonarca.