PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

MÁLAGA, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, han exigido este lunes al PP que expulse de su formación al alcalde de Estepona, José María García Urbano, así como que le obligue a dimitir como regidor.

Han considerado en este sentido que el PP tiene que actuar de inmediato tras conocerse que el juez de instrucción número 5 de Estepona ve "indicios suficientes" para llevar a juicio al alcalde de Estepona por contratar a una "amiga íntima" que nunca trabajó.

"García Urbano se encamina hacia el banquillo acusado de malversación de fondos públicos. Ni Juanma Moreno Bonilla ni Patricia Navarro ni Carolina España pueden seguir mirando hacia otro lado. Tienen que aplicar en sus propias filas la responsabilidad y la ejemplaridad que exigen a los demás", ha sostenido Josele Aguilar, según una nota de este partido.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, plaza número 5, ha acordado continuar la causa contra el alcalde de Estepona por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con la contratación supuestamente irregular como funcionaria eventual en el Ayuntamiento de una mujer, sobre quien también continúa el procedimiento como cooperadora necesaria.

El auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press y que se puede recurrir, en el que se acuerda dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones --entre ellas el PSOE-- para que "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales". Se acuerda también prorrogar el plazo de instrucción por seis meses "en relación con la posibilidad de solicitar nuevas diligencias".

"Si Moreno Bonilla, Patricia Navarro y Carolina España continúan sin actuar en Estepona, van a ser cómplices de la supuesta corrupción por la que se juzga al regidor del PP", ha añadido el líder de los socialistas malagueños.

Emma Molina ha asegurado que es muy grave que el juez haya mandado al banquillo al alcalde de Estepona, que en breve será juzgado en la Audiencia Provincial por un jurado popular.

"Solicitamos al PP andaluz, a Moreno Bonilla, y también a Feijóo que inmediatamente lo expulsen del Partido Popular y le obliguen a dimitir porque no puede estar vinculado un alcalde a la corrupción", ha dicho.

"Exigimos al PP que nos evite a los esteponeros y las esteponeras la vergüenza de ver a el alcalde de nuestro municipio sentado en el banquillo acusado de malversación de caudales públicos", ha concluido.