PSOE insinúa que el PP prepara la comisión del “caso Koldo” con un excapitán de la UCO, ahora en la Comunidad de Madrid

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz del PSOE en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Alfonso Gil, ha insinuado este martes que el PP prepara los trabajos de este órgano con Juan Vicente Bonilla, quien según ha especificado es un "excapitán" de la Guardia Civil que prestaba sus servicios en la Unidad Central Operativa (UCO) y que ahora es gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud. Así lo ha dicho Gil durante su intervención en la sesión de la comisión que acoge la comparecencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, donde se ha vuelto a quejar de que el PP haya impedido que este órgano cite a Bonilla. Según ha explicado, su formación reclamaba la presencia de este excapitán de la UCO para poder preguntarle a cuántos miembros del Grupo Popular que forman parte de esta comisión conoce y si se ha reunido en concreto con algún senador del PP madrileño para preparar sus trabajos. "¿Cuántas veces se han sentado con usted los miembros del PP madrileño para preparar todo esto? ¿Qué pactaban ustedes, con Coca-Cola o sin Coca-Cola?", ha deslizado en lo que se ha interpretado como una alusión al senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. "¿Qué hacían ustedes con un excapitán de la UCO que me temo que tiene mucho que ver, sobrevuela por aquí pero no aterriza porque el PP no quiere?", ha remachado el portavoz socialista.