PSOE insta al Gobierno en el Congreso a impulsar programas deportivos para integrar a migrantes y solicitantes de asilo

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a impulsar programas deportivos para integrar a migrantes y solicitantes de asilo.

Según se desprende de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los socialistas piden estudiar la implementación de programas deportivos que promuevan la integración de mujeres, hombres, adolescentes y niños migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, "a través de prácticas deportivas igualitarias, que apoyen acciones en contra del racismo y la xenofobia".

Asimismo, la formación apuesta por impulsar iniciativas socio-deportivas y programas de deporte comunitario que promuevan el desarrollo de infraestructuras deportivas inclusivas y sostenibles.

Además, aboga por fomentar la investigación sobre "cómo la actividad deportiva puede favorecer los procesos de inclusión socio laboral con colectivos vulnerables, especialmente, con mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños migrantes, solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional".

"El deporte se convierte en una herramienta que hace posible mejorar el sentido de pertenencia de las personas, migrantes al territorio, su motivación y autoestima creando relaciones sociales positivas con la población autóctona que hacen posible su inclusión, ampliando, de esta manera, el capital social y dejando atrás, estereotipos y estigmas racistas y xenófobos", subraya el PSOE en la exposición de motivos.