PSOE, Junts y Vox afean al PP que se queje del recorte a la PAC cuando es idea de los 'populares' europeos

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El PSOE, Junts y Vox han reprochado este martes al PP que se queje del recorte a la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común que cuando lo ha propuesto una Comisión Europea con representación mayoritaria del Partido Popular Europeo.

El PP ha presentado este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pide defender los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles y oponerse a los mencionados recortes propuestos por Bruselas en el marco de la propuesta del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034.

La portavoz del PP en la Comisión Mixta para la UE, Milagros Marcos, ha aseverado durante el debate de la iniciativa que al Partido Popular de España no le gusta la propuesta que ha hecho la Comisión Europea y el partido de Alberto Núñez Feijóo "de ninguna forma" acepta recortes de hasta el 22% en la PAC y del 60% en la pesca.

A renglón seguido, Marcos ha apuntado tras haber hecho su propuesta la Comisión, ahora le toca al Gobierno en el seno del Consejo Europeo utilizar el poder de veto que tiene para frenar la propuesta, pues ha asegurado que la propuesta de Bruselas necesita contar con unanimidad de todos los países para salir adelante.

EL PP EXIGE AL GOBIERNO USAR SU VETO EN EL CONSEJO

"Solo el Gobierno puede utilizar esta unanimidad, con uno que no lo apoye, la propuesta no sale y vuelve a la Comisión, centren el tiro todos, la responsabilidad está clara", ha subrayado la diputada.

En el debate de la propuesta, el diputado de Junts Isidre Gavín ha expuesto que la propuesta del PP incluye "unas cuantas generalidades" que prácticamente todos los grupos parlamentarios trasladaron recientemente al Comisario de Pesca, Costas Kadis, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la UE.

Así, Gavín ha indicado que Junts podría votar a favor de la proposición no de ley, pero ha reprochado al PP que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el comisario de Agricultura, Christophe Hansen; y el comisario de Pesca, Costas Kadis, son del PPE.

En una línea similar se ha pronunciado el portavoz de Agricultura de Vox en la Cámara Baja, Ricardo Chamorro: "Estamos de acuerdo con parte de su proposición no de ley, pero lo que plantea el PP sobre la Política Agraria Común contradice su responsabilidad como parte del problema".

Tanto Toni Valero, de Sumar, como Martina Velarde, de Podemos, han reprochado a la diputada del PP que la propuesta emana de su espacio político en Bruselas.

En el turno del PSOE, la diputada María Luisa Faneca ha iniciado su intervención reprochando al PP que fue quien propuso en julio la reducción "tran drástica" para la agricultura y la pesca, al tiempo que ha remarcado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha demostrado "desde el minuto uno" su rechazo a la propuesta de Bruselas.