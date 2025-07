PSOE-M critica el uso "clandestino" de Ayuso de un chalé de la Comunidad con su familia y pregunta si fue su novio

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El PSOE de Madrid ha exigido este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que explique el uso "clandestino", "discrecional" y por "capricho" junto a su familia de una vivienda propiedad de la Comunidad de Madrid el pasado fin de semana y que aclare "quién es esa familia" y si incluye a su novio, Alberto González Amador. "Pasa los fines de semana en edificios, en chalés en este caso, que son propiedad de todos los madrileños y no sabemos de qué manera llega, de qué manera accede y de qué manera se solicita esto", ha planteado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en declaraciones a los medios de comunicación en la madrileña calle del Buen Suceso. Se refiere a las informaciones publicadas por *El País*, que sitúan a Ayuso en esta finca en la localidad de Rascafría colindante con el Parque Nacional de Guadarrama. Fuentes del Gobierno regional han apuntado a Europa Press que es un espacio que se ha utilizado para reuniones y el fin de semana pasado "fue la primera vez que acudió la presidenta". "Es un uso permitido y muy austero, nada que ver con otras residencias como La Mareta o Quintos de Mora. La presidenta no ha utilizado ningún servicio de la Comunidad", han recalcado. En cambio, los socialistas han tachado este episodio de "absolutamente irregular" y han reprochado que considerar que Madrid "es su cortijo" y que los fines de semana se los "tengan que pagar los madrileños". "Ayuso tiene, uno, que dar cuenta de con quién fue, dos, quién le dio las llaves, cómo se obtienen esas llaves de ese chalet, tres, por qué ese chalet si es accesible para su uso y disfrute únicamente para pasar esos fines de semana y cuatro, si esa familia que la acompañó tiene que ver con ese ciudadano anónimo que hasta ahora consideraba ella que estaba fuera de la refriega política", ha enumerado la 'número 2' del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Sobre González Amador, ha deslizado si podría haber "algún tipo de conflicto de interés" entre sus "acciones personales y sus acciones profesionales". Ante la defensa del PP de que no se llevó su comida, Sánchez Acera ha recalcado que le da igual "si llevó el tupper con las croquetas" porque lo importante es que "hizo un uso clandestino de una instalación patrimonio de la Comunidad". En esta línea también ha pedido que rinda cuentas el director del parque de Guadarrama, deslizando la duda de si fue él quien entregó las llaves actuando como "casero". "Tiene que explicad por qué una buena mañana se levanta, coge el táper y se va a un chalet con piscina. Me parece que son entre la piscina y el chalet, estamos hablando de 355 metros cuadrados, en una zona, en unas parcelas que compró la propia Comunidad de Madrid en 2023 por 4,5 millones de euros", ha zanjado Sánchez Acera.